El grupo LANY en la previa de Lollapalooza Chile 2026: “Sabrina Carpenter es exactamente lo que quiero de una popstar”

LANY viene de la fusión de las siglas de Los Ángeles y Nueva York, y así se llama la banda estadounidense conformada por Paul Klein (37) y Jake Goss (38). Fundada desde la idea de acortar distancias, llevan cerca de ocho años destacando entre la gran variedad de sonidos indies y pop de la actualidad.

Desde sus inicios llegan a todo el mundo a través de su música íntima, transgresora e introspectiva; aunque durante los últimos años, también disfrutaron de la llegada presencial, yendo de gira por distintos países. Pronto vuelve a ser el turno de Chile, en nada menos que el escenario de Lollapalooza 2026 y con álbum nuevo.

El dúo visitó por primera vez el país en 2019 para el mismo evento en Parque O’Higgins, posteriormente también realizaron visitas individuales en el Teatro Cariola y en la icónica Blondie. Ahora, el festival se vuelve una prioridad para mostrar a los fans todo lo que trae Soft, el recientemente estrenado sexto álbum de estudio.

En conversación con Culto, en una ronda de promoción del disco, ambos integrantes se explayaron sobre la próxima visita a Chile, el proceso creativo tras Soft y cuáles son sus expectativas respecto al futuro en la industria musical.

Processed with VSCO with g6 preset Copyright 2023. All rights reserved.

“Con Soft volvimos a nuestras raíces, al inicio de la banda. Hemos aprendido un montón desde entonces, así que es volver al comienzo pero con todo lo cultivado”, comenta Paul.Desde el Zoom, cada artista está en una cámara distinta.

Las personalidades se expresan desde el primer momento, con un Paul (voz y guitarra) muy animado que contesta la mayoría de las preguntas, mientras que Jake (batería) se suma tímidamente en algunas.

“Tocar en el Lollapalooza nos permite por supuesto estar frente a más personas, aunque manteniendo nuestro espacio, un poco más al costado (de los grandes escenarios)”, comparte el guitarrista respecto a la próxima fecha en el país. “Amamos seguir yendo a Chile y Sudamérica, nos encanta la vibra y la emoción que transmiten. Esperamos que esto nos permita volver pronto”, suma.

Esta nueva visita llega en un momento de revitalización del género pop, con decenas de exponentes que sorprenden con propuestas musicales y visuales que recuerdan a las décadas doradas del sonido popular. Así lo demuestra el lineup del evento, encabezado por las popstars Sabrina Carpenter, Lorde y Chappell Roan, junto a ritmos más estridentes como Skrillex, Turnstile o sin ir más lejos, Los Bunkers.

“Antes de empezar la banda escuchábamos sobre Latinoamérica y sobre cómo siempre hay algo especial al tocar ahí. La pasión que tienen es impresionante, no podemos esperar”, asegura Jake.

“Nos sentimos felices solo por el hecho de estar. Hay artistas geniales en los headliners. Sabrina Carpenter es impresionante, su show es exactamente lo que quiero de una popstar”, suma el vocalista.

El pop y la autenticidad

En 2017, cuando lanzaron el primer álbum homónimo, fueron pioneros en lo que posteriormente se catalogó como bedroom pop. Se trata de música creada fuera de los grandes estudios, componiendo solo por el hecho de querer expresar algo. Así también lo han dicho ambos en entrevistas previas, asegurando que esta incursión en los sonidos alejados de la industria sirvió para encontrar un ritmo propio.

En la actualidad hay cientos de artistas que pueden grabar canciones desde sus habitaciones, ampliando aún más el abanico de posibilidades.

Al respecto, LANY considera que es importante que exista variedad y que, para ellos, el éxito no tiene mucho que ver con los números: “Queremos que nuestra música llegue a una gran audiencia, somos ambiciosos en ese sentido, pero no nos importa mucho cómo nos catalogan. Empezamos haciendo música en nuestras casas, con lo que teníamos; ahora quizás tenemos un sonido característico que no se puede hacer fuera de un estudio, pero siempre hay algo que nos diferencia”, reflexiona Paul.

“Hay cierto nivel de humanidad e imperfecciones en nuestra música. Hacen que se sienta un poco bruta, no tan pulida en los extremos como las cosas que suelen escucharse en la radio, por ejemplo. Nosotros no llegamos a esos lugares, pero estamos bien con eso, porque dejamos el corazón y el alma en cada canción”, agrega Jake.

De la habitación al escenario y cómo se arma Lollapalooza

Este cambio es un tema importante para LANY. Dicen que invierten mucho tiempo pensando cómo armar el show en vivo, enfocándose en detalles tanto de la escenografía como de la manera en que interpretarán las canciones: “Siempre llevamos un poco de esa habitación que nos vio crear la banda a cada concierto. Estamos agradecidos de tener repertorio del que elegir canciones, tener un equipo increíble que nos apoya con cada nueva idea”, comenta el intérprete.

En la conversación comentan que aún están afinando detalles para bajar al cono sur del continente, sin embargo, tienen claro el panorama: “Llevamos meses preparando esta nueva gira, ya hicimos los ensayos con banda y está increíble. Eso sí, no podemos llevar toda la parafernalia que nos gustaría a Chile porque no te dan tanto espacio cuando no eres headliner, pero nos preocupamos más del setlist, que es lo que importa”, asegura Paul.

“Desde el inicio nos hemos tomado nuestros shows muy en serio. Queremos traspasar lo que nos producen estas canciones a cada persona que nos escucha, conectar de manera profunda, es por eso que le ponemos tanto esfuerzo al setlist, para que queden las canciones correctas”, suma.

“El nuevo disco nos ayuda mucho en eso. Tiene unos sonidos y canciones muy pegajosas, así que esperamos que la gente llegue a nuestro escenario y cante con nosotros. Se trata de pasarlo bien”, agrega relajado el baterista. Los integrantes comentan que recientemente hicieron una listening party en Estados Unidos, festejando la previa del álbum, y que la recepción de los fans fue masiva; así también la esperan para el resto del mundo: “Nos decían que el álbum sonaba completo. Fue muy lindo porque uno a veces piensa que una buena canción tiene quizás un 3% más, pero Soft se siente como si cada una tuviera un 100% extra de su propia capacidad”, dice el baterista.

Processed with VSCO with g6 preset Copyright 2023. All rights reserved.

Soft: sexto álbum y una trayectoria trazada

Con el sexto disco en la industria ya se puede asegurar que LANY lleva tiempo en las pistas. A pesar de la velocidad de la maquinaria de la industria musical, están confiados en decir que aprecian mucho su proyecto y que prefieren mantenerlo íntimo, con fans fieles.

Asimismo, reflexionan sobre el futuro. Llegando a los cuarenta, ambos artistas han hecho de la música su proyecto de vida y así planean seguir: “Hemos intentado hacerlo lo mejor que podemos con cada uno de los álbumes. Cada decisión tomada fue con el futuro en la mente”, analiza el vocalista.

“Siempre hemos pensado en largos términos, nunca en lo mínimo. Creo que eso fue tortuoso al inicio porque queríamos correr bien la carrera, tomar las mejores decisiones para mantenernos más en el juego. Realmente no tengo muchas ambiciones además de esta banda”, se sincera Paul.

“Es curioso porque cada día queremos crecer pero, al mismo tiempo, cada día queremos quedarnos exactamente como estamos. Manteniendo todo el corazón y alma que pusimos desde el día que creamos LANY. Ya hay una larga carretera a nuestras espaldas, pero el camino ha sido divertido”, cierra Jake.

Sigue leyendo en Culto: