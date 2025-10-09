SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

John Lennon en polera sin mangas en una azotea en Nueva York: la historia de una foto icónica

El ex Beatle, nacido un 9 de octubre de 1940, se tomó una de sus fotos más famosas en agosto de 1974. En plan promocional de su disco Walls and bridges subió a la azotea. El músico lució una polera barata, comprada en la calle, que le fue regalada por el fotógrafo Bob Gruen. Acá la historia de una imagen.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal

Dudó un poco cuando vio que a la polera blanca le habían recortado las mangas. Pensó que no se le iba a ver bien. Pero tras un poco de insistencia, John Lennon accedió a ponérsela. “A John le daba vergüenza llevar las mangas cortadas, pero le aseguré que estaba bien”, recordó May Pang, años después.

Es el mediodía del 29 de agosto de 1974. John Lennon subió a la azotea del tejado de su ático alquilado en East 52nd Street, Nueva York. A diferencia de la vez en que se había subido a la azotea de Apple Corps, en Londres, para tocar algunas canciones por última vez junto a los Beatles, esta vez, se disponía a posar para unas fotos.

John Lennon.

Por entonces, el ex Beatle se estaba recuperando del atracón de juegas y drogas de su “fin de semana perdido”; aquel famoso período de un año y fracción en que permaneció separado de Yoko Ono y grabó algunos discos. Precisamente, en esos días, pasaba por el estudio Record Plant para asistir al proceso de mezcla de Walls and Bridges (1974) y necesitaba algunas fotos de promoción y portada.

Ese disco representaba una suerte de renacer para Lennon. Intentaba enmendar el rumbo tras el fracaso comercial del político Some time in New York City (1972) y la larga batalla judicial por su residencia en el país. Por eso, levantó el teléfono y llamó al fotógrafo Bob Gruen, entonces de 29 años, y a quien ya conocía.

“John estaba de vuelta en Nueva York, desesperándose, limpiando su vida. Le encantaba cuando la gente lo trataba como una persona normal en lugar de un Beatle, y eso podía pasar aquí“, recuerda en nota con New York Magazine.

Gruen acordó visitar a Lennon en su departamento para tomarle las fotos. “Era un día hermoso y soleado”, detalló May Pang, compañera de Lennon en ese momento, al New York Magazine. “John fumaba sus Gauloises franceses y bebía mucho café fuerte”.

John Lennon y May Pang.

Subieron todos a la azotea. Gruen acomodó la cámara y comenzó a disparar. Pero notaba que faltaba algo. Ahí recordó una polera blanca con las palabras en negrita, New York City, estampadas en el pecho. Él mismo se la había regalado al inglés.

Era una polera que no era de marca, adquirida en la calle por US$5. “Unos tipos las vendían en la calle en Times Square; eran caseras, no se conseguían en tiendas -recordó Gruen al portal Diffuser-. No era una marca, solo unos tipos que querían hacer la camiseta, y me gustó el diseño, así que compré un montón. De vez en cuando, cuando compraba más, se las regalaba a un amigo. Así que una noche le regalé una a John cuando fui a verlo a Record Plant”.

Entonces Gruen le preguntó a Lennon ¿te acuerdas de aquella polera blanca?¿la tienes aún? “lo que me impresionó fue que sabía exactamente dónde estaba. Se la puso y le quedaba genial. No teníamos ni idea de que la foto se haría tan popular”, dijo Gruen a Diffuser.

John Lennon en la azotea de Nueva York, imagen recreada por IA.

Gruen propuso cortar las mangas para darle a John un aspecto más callejero. En suma, una apariencia más neoyorquina. Por eso le pidió ponerse la polera. “John había estado en la ciudad un tiempo”, dice el gráfico. “Se estaba convirtiendo en neoyorquino”.

A pesar de sus dudas iniciales, el músico accedió y posó con los brazos cruzados sobre el pecho. “Esa era su postura callejera”, dice Pang. Ahí tomó la foto que se volvió icónica. Algo así como la Mona Lisa para los Beatlemaníacos.

No fue la única vez en que Gruen fotografió a Lennon. También lo tomó en una visita a la estatua de la libertad, haciendo la “V” con la mano. Pero fue la foto en la azotea la que terminó volviéndose un clásico. Todo ocurrió tras la muerte de Lennon en 1980. Un evento devastador, que motivó la necesidad de organizar un evento masivo de homenaje en Central Park.

Para ese evento fue convocado el promotor Ron Delsener, quien llamó a Gruen y le pidió una foto que funcionara como una imagen central. Un símbolo. El fotógrafo no dudó y eligió la de la azotea con la polera. “John había luchado para quedarse aquí y había sido asesinado aquí -explicó al New York Magazine-. Era muy franco sobre su amor por Nueva York. Y Nueva York lo amaba”.

John Lennon en la icónica foto de Bob Gruen.

Lee también:

Más sobre:John LennonNueva YorkBob GruenMay PangWalls and BridgesThe BeatlesMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

China apela a un “alto el fuego permanente” en Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamas

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas

Detienen a sujeto de 19 años que se trasladaba en un vehículo robado en Peñalolén

La ONU se muestra dispuesta para iniciar la entrega de ayuda a Gaza “a la escala necesaria”

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

3.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Detienen a sujeto de 19 años que se trasladaba en un vehículo robado en Peñalolén
Chile

Detienen a sujeto de 19 años que se trasladaba en un vehículo robado en Peñalolén

Hombre muere acribillado en entrada a una casa en La Pintana

En visita a Uruguay: Bachelet se reúne con Orsi y discuten candidatura de la exmandataria a la ONU

Presidenta del Banco Central: “Lo correcto es hacer lo difícil y muchas veces impopular”
Negocios

Presidenta del Banco Central: “Lo correcto es hacer lo difícil y muchas veces impopular”

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior

Jara propone cambios a la libre competencia para acelerar acción penal y que la CMF regule a los conglomerados financieros

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD
Tendencias

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

El insólito cambio de arqueros en Japón para intentar evitar que Francia anotara el penal que les dio la clasificación
El Deportivo

El insólito cambio de arqueros en Japón para intentar evitar que Francia anotara el penal que les dio la clasificación

La Roja nomina a tres jugadores de la Sub 20 luego de dos sensibles bajas

Francia aprovecha la farra de Japón y vence por la mínima para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas
Cultura y entretención

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas

John Lennon en polera sin mangas en una azotea en Nueva York: la historia de una foto icónica

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

China apela a un “alto el fuego permanente” en Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamas
Mundo

China apela a un “alto el fuego permanente” en Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamas

La ONU se muestra dispuesta para iniciar la entrega de ayuda a Gaza “a la escala necesaria”

Ejército israelí celebra acuerdo de paz con Hamas y se prepara “para cualquier escenario”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?