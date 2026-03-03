El récord de audiencia que marcó el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

La histórica presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, estableció un nuevo récord de audiencia a nivel mundial. Ya se conocen con precisión las cifras, de acuerdo a la productora a cargo del show.

Según Roc Nation, en cifras replicadas por medios internacionales, el espectáculo atrajo la friolera de 4.157 millones de visitas en los EE. UU. y en todo el mundo a través de transmisiones televisivas, YouTube y otras plataformas digitales en las 24 horas posteriores a su emisión el 8 de febrero.

Hasta ahora, se trata de la cifra más precisa del alcance total del espectáculo. En YouTube, logró 29 millones de visualizaciones en apenas 16 horas desde su publicación. Hasta ahora ya acumula prácticamente 118 millones.