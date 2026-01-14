El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

La banda norteamericana Horsegirl entregó las fechas de su visita a Sudamérica, agendando su paso por Santiago para el próximo 28 de mayo en el Club Chocolate.

Dueñas de un indie rock que mezcla elementos clásicos con otros más frescos, llegarán a mostrar una selección de material perteneciente a su último disco, Phonetics On and On, publicado a comienzos del 2025. Este álbum captura la esencia de su evolución como banda, explorando nuevas sonoridades mientras se aferra a su estilo distintivo.

Este álbum fue grabado en solo dos semanas durante enero del 2024 por Nora Cheng -guitarra, bajo y voz-, Penelope Lowenstein -guitarra, bajo y voz- y Gigi Reece -batería- junto a Cate Le Bon, productora que tiene en su vitrina discos con Deerhunter, Wilco o Kurt Vile. Allí desarrollaron una íntima atmósfera donde pudieron jugar con las altas saturaciones de sonido y otras exploraciones surgidas en los cuatro años que pasaron desde su primer disco, Versions of Modern Performance (2022).

Aquel primer trabajo fue realizado junto a John Agnello, legendario nombre dentro de la producción musical que tiene en su carrera el haber trabajado con Sonic Youth y Dinosaur Jr. Y no solo es el sonido que heredaron de aquellas importantes bandas de los 80-90, sino que también el rescate de la escena DIY: Do It Yourself, teniendo la autogestión como un pilar fundamental dentro de su libertad artística.

Fue una mezcla de todas esas influencias lo que provocó la creación de canciones como “Forecast” o “Billy”, las que llamaron rápidamente la atención de la prensa especializada por su sonido crudo y minimalista, lleno de guitarras con distorsión y baterías secas que hacen recordar al noise de nombres legendarios como Yo La Tengo, Pavement o The Breeders.

De hecho, fue “Billy” el primer single que lanzaron tras ingresar a las filas de Matador Records, uno de los sellos más influyentes del indie a nivel mundial que también ha estado detrás de discos de grupos como Interpol, Arcade Fire, Mogwai, Snail Mail, Car Seat Headrest, Modest Mouse y muchos más.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Puntoticket con los siguientes precios:

Preventa 1: $36.000 (primeros 200 tickets)

General: $39.000

*Más cargo por servicio. *Evento para mayores de 18 años.