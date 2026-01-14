SUSCRÍBETE POR $1100
    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Surgida desde Chicago, la agrupación se encuentra en medio de la gira de promoción de su más reciente lanzamiento: Phonetics On and On (2025). Entradas disponibles a través de Puntoticket.

    Por 
    Equipo de Culto

    La banda norteamericana Horsegirl entregó las fechas de su visita a Sudamérica, agendando su paso por Santiago para el próximo 28 de mayo en el Club Chocolate.

    Dueñas de un indie rock que mezcla elementos clásicos con otros más frescos, llegarán a mostrar una selección de material perteneciente a su último disco, Phonetics On and On, publicado a comienzos del 2025. Este álbum captura la esencia de su evolución como banda, explorando nuevas sonoridades mientras se aferra a su estilo distintivo.

    Este álbum fue grabado en solo dos semanas durante enero del 2024 por Nora Cheng -guitarra, bajo y voz-, Penelope Lowenstein -guitarra, bajo y voz- y Gigi Reece -batería- junto a Cate Le Bon, productora que tiene en su vitrina discos con Deerhunter, Wilco o Kurt Vile. Allí desarrollaron una íntima atmósfera donde pudieron jugar con las altas saturaciones de sonido y otras exploraciones surgidas en los cuatro años que pasaron desde su primer disco, Versions of Modern Performance (2022).

    Aquel primer trabajo fue realizado junto a John Agnello, legendario nombre dentro de la producción musical que tiene en su carrera el haber trabajado con Sonic Youth y Dinosaur Jr. Y no solo es el sonido que heredaron de aquellas importantes bandas de los 80-90, sino que también el rescate de la escena DIY: Do It Yourself, teniendo la autogestión como un pilar fundamental dentro de su libertad artística.

    Fue una mezcla de todas esas influencias lo que provocó la creación de canciones como “Forecast” o “Billy”, las que llamaron rápidamente la atención de la prensa especializada por su sonido crudo y minimalista, lleno de guitarras con distorsión y baterías secas que hacen recordar al noise de nombres legendarios como Yo La Tengo, Pavement o The Breeders.

    De hecho, fue “Billy” el primer single que lanzaron tras ingresar a las filas de Matador Records, uno de los sellos más influyentes del indie a nivel mundial que también ha estado detrás de discos de grupos como Interpol, Arcade Fire, Mogwai, Snail Mail, Car Seat Headrest, Modest Mouse y muchos más.

    Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Puntoticket con los siguientes precios:

    • Preventa 1: $36.000 (primeros 200 tickets)
    • General: $39.000

    *Más cargo por servicio. *Evento para mayores de 18 años.

