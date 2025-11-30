Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

Ya se ha convertido en uno de los números favoritos del público de la Teletón en cada edición. Olhaberry ha conquistado al público nacional con sus trucos de magia, logrando lo que parecía imposible, y en esta cruzada solidaria no fue la excepción.

En el escenario, le pidió a Don Francisco que seleccionara un año importante en su vida. A ese número, sumó otros años aportados por personas del público y, posteriormente, agregó nueve dígitos al azar.

Con el número final, Olhaberry logró una coincidencia asombrosa: correspondía exactamente con la fecha y hora actual, dejando al Estadio Nacional completamente sorprendido ante la precisión del truco.

Mira acá la presentación de Jean Paul Olhaberry en la Teletón:







