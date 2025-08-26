Eros Ramazzotti regresa a Chile en 2026

Es un nombre fundamental del pop italiano que ha realizado un crossover hacia Hispanoamérica. Y por lo mismo, Eros Ramazzotti se alista para su nuevo tour que tendrá una escala chilena.

La nueva gira mundial comenzará el 14 de febrero de 2026 desde el Accor Arena de París. Será el inicio de un viaje a través de 30 países, dividido en 4 etapas que pasarán por Italia, Europa, Norteamérica y Canadá, hasta llegar a Latinoamérica.

La gira marca también la esperada vuelta del artista a los estadios italianos. Además de las fechas en Udine, Milán, Roma, Nápoles, Messina y Bari, lo que hace aún más especial esta nueva aventura en directo es el anuncio del Allianz Stadium de Turín: Ramazzotti se convierte en el primer artista en anunciar un espectáculo en la casa de la Juventus, marcando así el debut absoluto del recinto en el circuito de los grandes conciertos.

Eros Ramazzotti. Foto: Mario Botta. GIANCARLO DE LUCA

Su fecha en Santiago

¿Y qué hay de Chile? La fecha anunciada por sus organizadores locales es el 26 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Santiago.

La venta de entradas será a través de PuntoTicket.

Lunes 01 septiembre 11:00 horas: Inicia Preventa exclusiva de Caja Los Andes con un 20% de descuento. Por 48 horas o hasta agotar stockl. Beneficio exclusivo de 2 entradas por RUT afiliado. Se aplicará un 20% de descuento sobre el valor de la entrada para afiliados de Caja Los Andes que paguen con cualquier medio de pago habilitado.

Vigencia desde el 01 de septiembre y por 48 hrs o hasta agotar stock de 2.760 entradas. Descuentos no acumulables con otras promociones y aplicables únicamente sobre el valor de la entrada, no incluyen cargos por servicio.

Venta General se iniciará una vez agotada la preventa Caja Los Andes o el día miércoles 3 de septiembre a las 11 horas.