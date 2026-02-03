Euphoria revela nuevas fotos de su tercera temporada: revísalas aquí

HBO ha revelado nuevas imágenes oficiales de tres personajes de la próxima temporada de EUPHORIA, su aclamada serie dramática original, que se estrenará el 12 de abril en HBO y HBO Max

Las fotos muestran a Ali (Colman Domingo), Faye (Chloe Cherry) y Laurie (Martha Kelly) en diferentes momentos de la temporada. A lo largo de las próximas semanas, se publicarán más avances del elenco en las redes sociales de HBO Max, donde los fans podrán ver en primicia contenidos inéditos de la tercera temporada.

El elenco principal incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace.

Regresan para los nuevos episodios Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles.

Entre los nuevos integrantes del elenco: Sharon Stone, ROSALÍA, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray y Vinnie Hacker.

Producida en asociación con A24, EUPHORIA es creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, quien también actúa como productor ejecutivo junto a Zendaya, Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady y Gary Lennon. EUPHORIA está basada en la serie israelí de HOT, creada por Ron Leshem y Daphna Levin.

