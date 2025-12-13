VOTA INFORMADO por $1100
    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction

    El actor fue hallado sin vida en su departamento en Nueva York y por el momento se desconoce la causa de muerte.

    Por 
    Antonella Cicarelli
    Peter Greene en Clean, Shaven (1993)

    El actor estadounidense Peter Greene fue encontrado sin vida este viernes en su departamento en Manhattan. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, según informó su manager, Gregg Edwards.

    Según el medio New York Post, la policía dijo que no hay sospechas de nada ilícito, pero que están a la espera de los análisis médicos.

    El representante de Greene, mencionó además que el actor estaba a punto de comenzar la producción en enero con Mickey Rourke en un thriller independiente llamado “Mascots”.

    Greene era conocido principalmente por el papel de “Zed” en la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction y también como el antagonista Dorian Tyrell en La Máscara junto a Jim Carrey. También tuvo un protagónico en la película Clean, Shaven de 1993.

    Ganó premios en festivales de cine independiente como el Phoenix Film Festival por su papel en Dead Dogs Lie (2001); en el Philadelphia Independent Film Festival por la película Turnoabout (2016) y en IndieX Film Festival por su actuación en un cortometraje llamado Priceless (2020).

    Greene nació en Montclair, Nueva Jersey en 1965, huyó de su casa a los 15 años, vivió en las calles de Nueva York donde batalló con una adicción a las drogas y más tarde tuvo sus inicios en la pantalla grande en la época de los 90.

    HollywoodPeter GreeneNueva York

