    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    El Contrabando Ejemplar, la novela de Pablo Maurette ganadora del Premio Herralde; una biografia que rescata la vida y obra de María Asunción Requena, dramaturga fundamental de la Generación del 50, y un libro ilustrado dedicado a los quiltros callejeros, en las lecturas de la semana.

    Andrés GómezPor 
    Andrés Gómez

    El Contrabando Ejemplar, de Pablo Maurette (Anagrama)

    Una noche, cuando discutían por qué la Argentina se había jodido, Pablo escuchó que su amigo Eduardo le decía: “Pablito, ¿querés saber exactamente cuándo se fue todo al carajo? Vas a tener que leer mi novela, El contrabando ejemplar”. Muchos años después, cuando Eduardo murió solo en Madrid, Pablo se acordó de la novela. Ya había publicado tres libros sin éxito y decidió rescatar y apropiarse del manuscrito de su amigo: “El contrabando ejemplar será mi cuarta novela”, dice. La narración recrea la historia del libro, que buscaba explicar “la épica triste de Argentina” con una tesis extravagante: Argentina nació del contrabando del siglo XVII, y esa economía clandestina y la corrupción asociada a ella sigue marcando el destino del país. Con imaginación, humor y un gran fondo de referencias culturales y literarias, habitada por numerosos personajes, al mismo tiempo la novela -Premio Herralde 2025- narra la historia de los dos amigos, ferviente peronista uno y antiperonista el otro, se pregunta por la verdad de los mitos y las ficciones colectivas y busca aproximarse al alma y la identidad argentinas.

    María Asunción Requena, de Juan Andrés Piña (Catalonia)

    En un edificio del Paseo Ahumada tenía su consulta la dentista y dramaturga María Asunción Requena. Allí, acompañada de música clásica, solía hacer reuniones con sus amigos del mundo del teatro. También los atendía como pacientes y de este modo, por ejemplo, descubrió que “Marés González no solamente es una actriz dramática, sino que es una gran trágica de la escena. Sus ayes son verdaderamnte impresionantes”. Nacida en Argentina, criada entre Punta Arenas y España, María Asunción Requena estudió odontología en Santiago y fue una de las dramaturgas más destacadas de la Generación del 50 junto a Isidora Aguirre. Autora El camino más largo y Chiloé cielos cubiertos, entre otros textos, su obra la habitan personajes femeninos fuertes y entrañables y una preocupación permanente por los más necesitados. Así, por ejemplo, “la valentía cotidiana de las madres lavando ropa, con el marido cesante, luchando por no morir está descrita en Pan caliente”, contaba. En 1974 se exilió en Francia, donde murió. “Feminista sin estridencias”, la llama el crítico teatral Juan Andres Piña, quien rescata su vida y obra en esta biografía escrira con rigor y senbilidad y, de paso, ofrece una historia del teatro chileno de la primera mitad del siglo XX.

    Más Quiltros, de Sofía Sanfuentes del Río (Recrea)

    De norte a sur, en cada pueblo y ciudad, al borde de la cordillera y en las caletas de pescadores: su imagen atraviesa el territorio. En las plazas, afuera de un bar, en las canchas de tierra del país o en las manifestaciones sociales suelen verse los perros callejeros. La ilustradora Sofía Sanfuentes dedica este libro a ellos. Con ternura y humor, también con ironía, retrata a los quiltros en distintos ambientes y actitudes: desde la “toma vip” del Parque Forestal a un campamento en Antofagasta, durmiendo una siesta en la playa o refugiado en una esquina oscura del barrio Bellavista. También los ilustra tratando de escapar del calor en el verano o revolviendo basura para alimentarse. El libro celebra su astucia, su alegría y su fuerza vital, pero no deja de conmover: los quiltros son animales sin hogar, nacidos y criados en el abandono y que sobreviven como pueden en la rudeza de las calles.

