VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    La banda regresará al país luego de su doblete de 2024 en el Estadio Nacional. Ya están definidas las coordenadas de su vuelta para el próximo año. Lo puedes leer aquí.

    Por 
    Equipo de Culto
    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026 PEDRO RODRIGUEZ

    Será el show número trece de Iron Maiden en Chile, luego de su primera venida de 1996, en el Teatro Monumental y con el vocalista Blaze Bayley, cuando sortearon la censura que les había prohibido entrar cuatro años antes.

    A partir de ahí, la Doncella de Hierro se ha convertido en habitante frecuente de nuestra cartelera y ha pasado por los escenarios nacionales por distintas etapas y momentos.

    Esta vez, el cara a cara con la hinchada local se repetirá.

    Iron-Maiden-ok.jpg la-tercera

    Cuándo y dónde se presentará Iron Maiden en Chile

    Según oficializa la productora DG Medios, la agrupación se presentará el sábado 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional. Será su séptima vez en el coliseo central de Ñuñoa, como parte de la gira mundial Run for your lives, la que repasa sus 50 años de trayectoria desde su fundación en 1975.

    Un periplo que comenzó en mayo pasado en Budapest y donde los británicos desenfundan 18 canciones de sus nueve primeros títulos, su era de gloria.

    Según un comunicado, Steve Harris afirma: “Estamos encantados de llevar la gira a Latinoamérica el año que viene. No es ningún secreto que algunos de nuestros fans más apasionados se encuentran en Centroamérica y Sudamérica, y nuestra relación con ellos es muy especial. Nos encanta tocar allí y sabemos que todo el mundo lo va a pasar genial en estos conciertos, ¡incluidos todos los miembros de la banda, por supuesto! Tenemos una larga historia en esa parte del mundo que se remonta a 1985, y volver allí con este repertorio y esta producción es realmente emocionante, sobre todo porque podremos visitar muchos países en esta parte de la gira. ¡Estamos deseando verlos a todos el año que viene!“.

    Iron-Maiden-1-ok.jpg la-tercera

    Bruce Dickinson comentó recientemente: “Toda esta gira ha sido muy divertida. ¡Me encanta cantar a pleno pulmón todas estas grandes canciones antiguas, y a toda la banda también le encanta tocarlas! Tenemos todas las grandes canciones de aquella época, incluyendo Hallowed, Run To The Hills, Phantom, Trooper, Number Of The Beast, Killers, Powerslave, 2 Minutes, Wasted Years... ¡y algunas de ellas no las hemos tocado allí en más de 20 años! Además, hay algunas auténticas epopeyas, como mis favoritas Rime of the Ancient Mariner y Seventh Son... Las vamos a tocar todas y más. ¡A ver, quién no lo haría en una fiesta de 50 cumpleaños!“.

    Los invitados especiales de este espectáculo serán Mammoth, una banda de rock estadounidense formada y liderada por Wolfgang Van Halen. El nombre de la banda hace referencia a uno de los primeros nombres de Van Halen, en la que tocó desde 2007 hasta 2020, junto a su padre Eddie y su tío Alex.

    En Chile, la banda nacional Nuclear actuará como invitada especial local, inaugurando la celebración de la «gira del 50.º aniversario» de Iron Maiden.

    Las entradas para el concierto de Iron Maiden en Santiago de Chile estarán disponibles con un 20 % de descuento para los clientes Entel o al pagar con tarjeta Santander a partir del 16 de diciembre a las 11:00 a. m. La venta general comenzará el 18 de diciembre a las 11:01 a. m.

    Ambas opciones estarán disponibles en Ticketmaster.cl

    Más sobre:Iron MaidenEstadio NacionalMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    Consorcio podría convertirse en el tercer accionista de ABC

    Proyecto Volta de US$2.500 millones recibe aprobación ambiental: comenzaría producción de amoniaco verde en 2029

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal

    Lo más leído

    1.
    Eduardo Parra de Los Jaivas: “No estuve en el Estadio Nacional por decisión mía, mi movilidad se ha limitado bastante”

    Eduardo Parra de Los Jaivas: “No estuve en el Estadio Nacional por decisión mía, mi movilidad se ha limitado bastante”

    2.
    Muere Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Artes Plásticas y destacado artista chileno

    Muere Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Artes Plásticas y destacado artista chileno

    3.
    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    4.
    Iron Maiden vuelve a Chile en 2026 con show en el Estadio Nacional

    Iron Maiden vuelve a Chile en 2026 con show en el Estadio Nacional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal
    Chile

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Tras acusaciones de Monsalve: gobierno apunta a que “cualquier situación que se quiera plantear”, están las instituciones para hacerlo

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería
    Negocios

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026
    El Deportivo

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026

    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad
    Mundo

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor