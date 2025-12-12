Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

Será el show número trece de Iron Maiden en Chile, luego de su primera venida de 1996, en el Teatro Monumental y con el vocalista Blaze Bayley, cuando sortearon la censura que les había prohibido entrar cuatro años antes.

A partir de ahí, la Doncella de Hierro se ha convertido en habitante frecuente de nuestra cartelera y ha pasado por los escenarios nacionales por distintas etapas y momentos.

Esta vez, el cara a cara con la hinchada local se repetirá.

Iron-Maiden-ok.jpg la-tercera

Cuándo y dónde se presentará Iron Maiden en Chile

Según oficializa la productora DG Medios, la agrupación se presentará el sábado 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional. Será su séptima vez en el coliseo central de Ñuñoa, como parte de la gira mundial Run for your lives, la que repasa sus 50 años de trayectoria desde su fundación en 1975.

Un periplo que comenzó en mayo pasado en Budapest y donde los británicos desenfundan 18 canciones de sus nueve primeros títulos, su era de gloria.

Según un comunicado, Steve Harris afirma: “Estamos encantados de llevar la gira a Latinoamérica el año que viene. No es ningún secreto que algunos de nuestros fans más apasionados se encuentran en Centroamérica y Sudamérica, y nuestra relación con ellos es muy especial. Nos encanta tocar allí y sabemos que todo el mundo lo va a pasar genial en estos conciertos, ¡incluidos todos los miembros de la banda, por supuesto! Tenemos una larga historia en esa parte del mundo que se remonta a 1985, y volver allí con este repertorio y esta producción es realmente emocionante, sobre todo porque podremos visitar muchos países en esta parte de la gira. ¡Estamos deseando verlos a todos el año que viene!“.

Iron-Maiden-1-ok.jpg la-tercera

Bruce Dickinson comentó recientemente: “Toda esta gira ha sido muy divertida. ¡Me encanta cantar a pleno pulmón todas estas grandes canciones antiguas, y a toda la banda también le encanta tocarlas! Tenemos todas las grandes canciones de aquella época, incluyendo Hallowed, Run To The Hills, Phantom, Trooper, Number Of The Beast, Killers, Powerslave, 2 Minutes, Wasted Years... ¡y algunas de ellas no las hemos tocado allí en más de 20 años! Además, hay algunas auténticas epopeyas, como mis favoritas Rime of the Ancient Mariner y Seventh Son... Las vamos a tocar todas y más. ¡A ver, quién no lo haría en una fiesta de 50 cumpleaños!“.

Los invitados especiales de este espectáculo serán Mammoth, una banda de rock estadounidense formada y liderada por Wolfgang Van Halen. El nombre de la banda hace referencia a uno de los primeros nombres de Van Halen, en la que tocó desde 2007 hasta 2020, junto a su padre Eddie y su tío Alex.

En Chile, la banda nacional Nuclear actuará como invitada especial local, inaugurando la celebración de la «gira del 50.º aniversario» de Iron Maiden.

Las entradas para el concierto de Iron Maiden en Santiago de Chile estarán disponibles con un 20 % de descuento para los clientes Entel o al pagar con tarjeta Santander a partir del 16 de diciembre a las 11:00 a. m. La venta general comenzará el 18 de diciembre a las 11:01 a. m.

Ambas opciones estarán disponibles en Ticketmaster.cl