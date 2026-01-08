SUSCRÍBETE POR $1100
    Familia en Renta, Brendan Fraser y el drama de la soledad en Japón

    Llega a cines nacionales la última película del destacado actor. Ahora en Tokio, el intérprete de La Momia se atreve con un papel más introspectivo que lo hace recorrer la melancolía y los servicios de “familias de alquiler” que abundan en el país oriental.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Familia en Renta, Brendan Fraser y el drama de la soledad en Japón

    Este jueves 8 de enero se estrena en cines chilenos Familia en Renta, la comedia dramática de Searchlight Pictures que marca una colaboración íntima entre el actor Brendan Fraser y la cineasta japonesa Hikari. La película ha tenido buenas recepciones que elogian cómo aborda el impacto de los servicios de “familias de alquiler” en la sociedad nipona, que permiten el “arriendo” de actores para que interpreten roles cercanos (como padres, parejas o amigos) para sus clientes.

    La película narra la historia de Phillip Vanderploeg (Fraser), un actor estadounidense que sobrevive en Japón a partir de papeles pequeños en comerciales. A falta de ofertas de trabajo en proyectos serios, decide trabajar para Rental Family, una empresa de familias de alquiler que otorga actores a sus clientes para que actúen como personas cercanas a ellos.

    En el proceso construye vínculos con su jefe Shinji (Takehiro Hira), la actriz Aiko (Mari Yamamoto) y los compradores, a pesar de las implicancias éticas y advertencias de sus colegas. Mientras interpreta al padre de Mia (Shannon Gorman), una niña de nueve años, y a un reportero que está escribiendo un libro sobre Kikuo (Akira Emoto), un actor en decadencia, Phillip construye afectos genuinos en escenarios falsos que ayudan a los involucrados a sobrellevar su propia soledad.

    Foto extraída de Variety

    Esta coproducción entre Estados Unidos y Japón tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 6 de septiembre de 2025. Luego, el 21 de noviembre tuvo su estreno en suelo estadounidense. Durante esos meses la película cosechó reconocimientos como el Premio de la Audiencia en el Festival Internacional de Cine de Chicago y una consideración en el top diez de mejores películas de 2025 según la National Board of Review.

    Servicio real

    La cinta ha despertado simpatía en el público y la crítica especializada por su enfoque ameno, visuales cálidas, el carisma de Fraser y su historia, representativa de un negocio que existe en Japón y es poco visibilizado en medios como el cine. En Japón existen alrededor de 300 agencias de familias de alquiler que varían sus tarifas según el vínculo solicitado por el cliente. Por ejemplo, alquilar un “familiar” durante algunas horas puede costar entre 100 y 300 dólares.

    Ejemplo de esto es la agencia Family Romance, una de las más destacadas de Japón. La empresa, fundada por Yuichi Ishii, negocia con intérpretes dispuestos a llenar el vacío de los compradores, aunque establece límites como la prohibición de besos y relaciones sexuales entre actores y usuarios. Ishii contó en una entrevista con la BBC que el alquiler del padre es el rol más popular; no solo por ausencias paternas, sino también para resolver problemas burocráticos como la postulación de niños a escuelas que exigen que los progenitores no estén separados.

    Este último ejemplo está, de hecho, reflejado en Familia en Renta, junto a otros escenarios comunes, según Ishii, para los que el servicio es solicitado, como matrimonios, salidas con amigos, presentaciones de parejas e incluso funerales que emulan cómo reaccionaría el resto del mundo a la muerte de quien compra el servicio.

    Brendan Fraser y Hikari

    Tres años después de su triunfo en el Oscar a Mejor Actor por La ballena (2022), Brendan Fraser se limitó a papeles más secundarios. Familia en Renta tiene su primer rol protagónico desde entonces y, según confesó el actor en una entrevista para el Awards Tour de Rotten Tomatoes, le pareció al principio una “propuesta inusual”, debido a cómo la historia del filme carece de antagonista y, en cambio, plantea a la soledad como su tema.

    El actor se reunió con Hikari, directora y guionista del filme que adquirió fama por la cinta 37 segundos (2019) y algunos episodios de Beef, y ella le planteó la idea con entusiasmo. Según Fraser, terminaron hablando durante horas sobre el enfoque de la película.

    Tras iniciar el rodaje, el intérprete explicó que este significó un choque cultural para él. “Nunca había estado en Tokio de esta manera. Antes solo viajaba por trabajo y permanecía en el hotel. Esta vez me sumergí completamente. Todo funciona allí, todo es conveniente”, explicó. Fraser ahondó más en los dilemas extraídos del tema de la película y del “¿qué es real y qué es fingido?”, afirmando que las relaciones de su personaje con los clientes “alcanzan la misma autenticidad que cualquier vínculo en su vida”.

    Foto extraída de Variety

    Por otro lado, Hikari también relaciona el proyecto con la melancolía tras la soledad moderna. En una entrevista con Deadline, declaró que “la gente cada vez se está sintiendo más sola”, explicando que el problema está, sobre todo, haciéndose presente en niños y jóvenes. Pese a esto, la cineasta afirmó que, aunque los roles de las familias de alquiler pueden ser falsos, las emociones que sienten los clientes son reales, lo que tampoco se puede ignorar. Al final la solución, según la cineasta japonesa, va por otro lado, y explicó que “puedes buscar todo en otras partes, pero la respuesta siempre está en nosotros mismos”.

    En su entrevista, Brendan Fraser elogió de gran manera a Hikari, alzándola como una directora que supo destacar en un sistema reglamentado donde “los hombres suelen llegar más lejos”. Luego extendió sus alabanzas al resto del elenco (sobre todo a Shannon Gorman, quien nunca había actuado) y afirmó que “se siente afortunado y responsable de tomar buenas decisiones tras su Oscar”, agregando que quiere elegir “proyectos con sentido” para el futuro de su carrera.

