Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

El Festival Internacional Teatro a Mil inició su recorrido por Chile el pasado 3 de enero, pero aún ofrece una larga lista de montajes teatrales que se pueden ver hasta el 25 de este mes. Con una parrilla llena de adaptaciones modernas (en su mayoría musicales) de clásicos de la dramaturgia, todos los públicos podrán quedar satisfechos con la oferta de teatro y su variedad de locaciones y precios, que incluye obras con entradas gratuitas.

¿Cuáles son los montajes más atractivos del Teatro a Mil? En esta lista repasamos diez obras a las que echar un ojo durante el primer mes del verano.

*Bodas de sangre

Una de las obras más emblemáticas del dramaturgo español Federico García Lorca abrió el Teatro a Mil y continúa presentándose. Bajo la dirección de Mariana Muñoz, el montaje, que mezcla música en vivo y puesta en escena teatral, presenta la historia de dos amantes pertenecientes a familias enemigas que se fugan por el bosque durante la noche de la boda de la novia, anticipándose trágicamente a un conflicto y un desenlace fatal.

Incorporando recursos propios de la música popular hispanoamericana, esta adaptación da una nueva fuerza poética al texto original. Se presentará desde el 7 hasta el 9 de enero en el Teatro Finis Terrae de Providencia.

*Funeral Para un País

La compañía TeatroPAN y el director Jaime Reyes ofrecen una experiencia teatral inmersiva que invita a su audiencia a reflexionar sobre Chile, sus memorias y su contemporaneidad. Sin fronteras establecidas entre escenario y público y a través de discursos, gestos e identidades fragmentadas, la obra busca presentar el relato de un país que parece extinguirse y renacer al mismo tiempo.

El montaje se presentará el 8, 11, 15, 18, 21, 22 y 25 de enero en la Aldea del Encuentro de La Reina.

Foto de Diego Pezo

*31 Minutos: Don Quijote

Tulio, Bodoque, Juanín y compañía regresan a los escenarios teatrales con su adaptación musical de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El montaje, presentado por primera vez en 2021, cuenta la legendaria historia escrita por Miguel de Cervantes con los personajes del programa interpretando a Alonso Quijano, Sancho Panza y compañía.

En una parodia teatral para todo público, que incluso conserva diálogos enteros de la novela como forma de realzar su vigencia, 31 Minutos mezcla fantasía, canciones, humor absurdo y excentricidad para motivarnos a creer en nuestros sueños. Esta fue una de las obras que abrió el Teatro a Mil, pero tendrá una última función totalmente gratuita el 14 de enero a las 20:00, en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén.

Foto de Lorenzo Mella

*Historia de un Jabalí (o algo de Ricardo)

Francisco Reyes y Marcelo Alonso protagonizan esta versión tensa del texto escrito por el dramaturgo Gabriel Calderón, interpretando a dos actores que se enfrentan al reto de actuar como Ricardo III, el monarca despiadado de la tragedia homónima de William Shakespeare. Durante el desarrollo, ambos creen cada vez más intensamente que merecen el papel, despreciando a sus compañeros de elenco y sacando a la luz sus deseos más perversos. Así, la obra expone reflexiones sobre los límites de la ambición humana y los mecanismos de poder contemporáneos.

El montaje, dirigido por Cristián Plana, tendrá lugar desde el 14 al 17 de enero y del 23 al 24, con funciones en el Teatro Finis Terrae de Providencia. Teatro a Mil también anunció una última obra que se hará el 30 de enero con acceso gratuito en el Teatro Municipal de La Pintana.

Foto de Ramiro Contreras

*Acreedores

Francisco Reyes también protagoniza, esta vez junto a Paloma Moreno y Mario Horton, una adaptación dirigida y escrita por Alexis Moreno de la tragicomedia Los acreedores, del dramaturgo sueco August Strindberg. La historia expone las dinámicas de un matrimonio en crisis que, entre cuestionamientos macabros y conflictos impulsivos, se enfrentan visceralmente tras la llegada de un hombre mayor llamado Gustavo, que desata una guerra psicológica entre los tres.

En esta obra, que repasa perversamente la moral, el egoísmo y las evoluciones del amor, Moreno adapta a Chile una historia relevante con más de 130 años de existencia. Tiene funciones fijadas para el 3, 10, 19, 20 y 22 de enero, con montajes repartidos en Iquique, Antofagasta, Las Condes y Buin.

Foto extraída de Teatro a Mil

*A Macbeth Song

Llega por primera vez a Chile y Latinoamérica esta versión musical, oscura y estruendosa del clásico de Shakespeare. La compañía teatral La Perla 29, junto al grupo británico The Tiger Lillies, desarrolla con música en vivo, acordeones, ukeleles y baladas la historia de Macbeth, cargándola con ironía, visualidad llamativa y un repaso temático profundo por la ambición y la culpa.

La obra-concierto será presentada desde el 15 al 17 de enero en el Teatro de la Universidad de Chile (CEAC).

Foto extraída de Teatro a Mil

*Ada

La compañía teatral O’Ryan Lab, famosa por sus performances experimentales, marionetas, máscaras y videoarte, presentará en Teatro a Mil Ada, una obra inspirada en hechos reales que mezcla animación, muñecos y sutilezas. El relato cuenta la historia de Ada, una joven iñupiat (grupo indígena de Alaska) que emprende un viaje lleno de hielo y silencios para cumplir con su meta personal.

Este montaje experimental, dirigido por Tomás O’Ryan y para mayores de 12 años, tendrá funciones el 17 y 18 de enero en el Teatro Mori Bellavista de Providencia.

Foto de O'Ryan Lab

*Desierto

El director brasileño Luiz Felipe Reis, junto a la compañía Polifónica, traerá a los escenarios de Teatro a Mil Desierto, una obra que mezcla video, sonido, entrevistas, memorias y fragmentos de libros para dar vida a la pluma de Roberto Bolaño. A través de la experimentación sensorial, el montaje promete centrarse en el viaje del poeta como “hombre en tránsito”, marcado por el exilio y el rechazo a las normas del sistema, extrapolando sus vivencias al papel que tienen o deben tomar los artistas en medio de la violencia del mundo contemporáneo.

La obra tendrá funciones el 17 de enero (en el Teatro BíoBío de Concepción) y desde el 19 al 21 del mismo mes (en el Centro Gabriela Mistral de Santiago).

Foto de Renato Mangolin

*La Persona Deprimida

Esta adaptación del relato del escritor David Foster Wallace se anuncia como una de las obras más esperadas del festival. La persona deprimida narra en tercera persona la vida de una mujer con depresión patológica, abordando la relación con su analista, sus padres y su “círculo de ayuda”, un grupo de personas que, según consejo terapéutico, está ahí para que ella pueda llamarlos en cualquier momento. Todo esto con un enfoque íntimo que promete conmover o incomodar, aunque sin dejar de lado el humor.

El dramaturgo argentino Daniel Veronese dirige este montaje, adaptando su propia versión de la obra que estrenó en Argentina durante 2019. Esta vez, Amparo Noguera toma el papel protagónico. Tiene funciones fijadas desde el 21 (día único en el Teatro Bío Bío de Concepción) hasta el 25 de enero (resto de los cuatro días en el Teatro Camino de Peñalolén).

Foto de Natalia Espina

*Tengo Miedo Torero

El visionario relato de Pedro Lemebel reaparece en la adaptación teatral del Piccolo Teatro di Milano, compañía italiana que estrenó su reinterpretación en enero de 2024 con la dirección de Claudio Longhi. Durante Teatro a Mil, misma compañía y director irrumpirán en Chile con su visión sórdida, intensa y colorida de una de las historias más influyentes para la literatura nacional: la de la solitaria Reina de la Esquina y su romance con Carlos, el militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que es parte de la conspiración para matar a Pinochet.

El montaje se realizará desde el 22 hasta el 24 de enero en el Teatro Nacional Chileno de Santiago.