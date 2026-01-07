SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    La actriz y cantante se une a Diego Luna y Tonatiuh en la nueva versión de la novela de Manuel Puig, que se estrena en los cines nacionales este jueves 8. El filme de Bill Condon exprime su iconografía y la artista brinda una de las mejores interpretaciones de su carrera.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací” Ana Carballosa

    Este es el papel para el que nací y quiero hacerlo”, expresó Jennifer Lopez. Ben Affleck, su esposo en ese entonces, la escuchó atentamente y le respondió que le ayudaría a financiarlo. Y así terminó sucediendo (a pesar del divorcio de la pareja): la actriz y cantante está al centro de El beso de la Mujer Araña, la nueva adaptación de la célebre novela de Manuel Puig y del musical del mismo nombre.

    Lopez sigue los pasos de las legendarias Chita Rivera y Sônia Braga, y se pone en la piel de la mujer a la que alude el título, aquella figura interpretada por una actriz de la época dorada de Hollywood, fruto de la imaginación de los presos Molina (Tonatiuh) y Valentín (Diego Luna) durante la dictadura militar argentina.

    Ana Carballosa

    La estrella de 56 años pone en escena todos sus talentos: canta, baila y se despliega en pantalla interpretando más de un papel. Vista la película, no parece una hipérbole lo que ha planteado durante los últimos meses: después de Selena (1997), es probablemente el proyecto que mejor aprovecha sus diferentes facetas.

    “Desde los cinco años, cuando mi madre me presentó Amor sin barreras, pensé que iba a actuar en Broadway y en musicales; quería cantar, quería bailar. Tenía diez números musicales (en la película). Es brutal, es un filme independiente; no teníamos el tiempo que la mayoría de los musicales tienen”, explicó a Deadline.

    El beso de la Mujer Araña es liderada por un experto en el género: Bill Condon, director de Soñadoras (2006) y La Bella y la Bestia (2017), y guionista de Chicago (2002) y El gran showman (2017). El realizador filmó los números musicales con tomas largas e ininterrumpidas, aplicando un método que va a contramano del cine contemporáneo. Se inspiró en un concepto acuñado por Fred Astaire: “Quiero verme de cuerpo entero tanto como sea posible y quiero hacerlo sin cortes tanto como sea posible”.

    El cineasta tenía muy claro que la relación entre actriz y personaje era indisoluble. “Sólo hay una persona que podría interpretar a esta diva. No tenemos tantas divas. Las puedo contar con una mano. ¿Y cuántas de ellas son grandes bailarinas, cantantes y latinas? Creo que sólo hay una”, señaló a The Hollywood Reporter.

    Estrenada en el Festival de Sundance, la cinta ha conquistado elogios sobre todo por el desempeño de la actriz, quien no cosechaba tan buenos comentarios desde Estafadoras de Wall Street (2019).

    “Encaja perfectamente con el material y el tono deliberadamente exagerado, una estrella más grande que la vida perfecta para interpretar a otra. Su trayectoria musical le ha valido mayor reconocimiento por su talento como bailarina que como cantante, pero aquí logra ambas cosas. Es una actriz que lleva mucho tiempo hablando de su sueño de liderar un musical tradicional y, de forma contagiosa, está disfrutando al máximo. Estamos en las mejores manos con Lopez y Condon cuando él juega en ese terreno”, señaló The Guardian.

    Coincidió The Playlist: “Lopez lo da todo para demostrar que está ahí para hacer más que simplemente prestar su iconografía (...) Su poderosa presencia resuena a lo largo de El beso de la Mujer Araña. Ya sea cantando a todo pulmón el último número o arrasando en la pista de baile, es totalmente creíble como una estrella de cine que podría convertirse en objeto de una fantasía tan vívida”.

    La película debuta en cines chilenos este 8 de enero.

    Lee también:

    Más sobre:CineEl Beso de la Mujer ArañaJennifer LopezBill CondonDiego LunaTonatiuhBruno BichirJosefina ScaglioneManuel PuigHéctor BabencoKiss of the Spider WomanFestival de SundanceFestival de Sundance 2025Chita RiveraSônia BragaCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas

    Lo más leído

    1.
    No solo en el Festival de Viña: Pet Shop Boys anuncian show en Movistar Arena

    No solo en el Festival de Viña: Pet Shop Boys anuncian show en Movistar Arena

    2.
    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    3.
    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    4.
    Valor Sentimental: Mal Padre, Gran Artista

    Valor Sentimental: Mal Padre, Gran Artista

    5.
    Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional
    Chile

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    En riesgo vital dueño de casa herido de bala al resistirse a asalto en su domicilio de Peñalolén

    Detienen en Estación Central a guardia que se mantenía prófugo desde 2022 por homicidio al interior de supermercado

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo
    Negocios

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Grau ingresa proyecto de reajuste del sector público con “norma de amarre” y surgen dudas de parlamentarios sobre financiamiento

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez

    Jimmy Martínez recuerda su paso por la U en su presentación en la UC: “Cada club me ha dejado una enseñanza”

    “Soy más raro que la mierda”: la llamativa y sincera reflexión de Lionel Messi en torno a su personalidad

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026
    Cultura y entretención

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas
    Mundo

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas

    La Casa Blanca defiende que el asalto al Capitolio, del que se cumplen cinco años, fue una invención demócrata

    Marco Rubio aclara a legisladores que Trump busca “comprar” Groenlandia y no invadirla

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso