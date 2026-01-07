Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

“Este es el papel para el que nací y quiero hacerlo”, expresó Jennifer Lopez. Ben Affleck, su esposo en ese entonces, la escuchó atentamente y le respondió que le ayudaría a financiarlo. Y así terminó sucediendo (a pesar del divorcio de la pareja): la actriz y cantante está al centro de El beso de la Mujer Araña, la nueva adaptación de la célebre novela de Manuel Puig y del musical del mismo nombre.

Lopez sigue los pasos de las legendarias Chita Rivera y Sônia Braga, y se pone en la piel de la mujer a la que alude el título, aquella figura interpretada por una actriz de la época dorada de Hollywood, fruto de la imaginación de los presos Molina (Tonatiuh) y Valentín (Diego Luna) durante la dictadura militar argentina.

Ana Carballosa

La estrella de 56 años pone en escena todos sus talentos: canta, baila y se despliega en pantalla interpretando más de un papel. Vista la película, no parece una hipérbole lo que ha planteado durante los últimos meses: después de Selena (1997), es probablemente el proyecto que mejor aprovecha sus diferentes facetas.

“Desde los cinco años, cuando mi madre me presentó Amor sin barreras, pensé que iba a actuar en Broadway y en musicales; quería cantar, quería bailar. Tenía diez números musicales (en la película). Es brutal, es un filme independiente; no teníamos el tiempo que la mayoría de los musicales tienen”, explicó a Deadline.

El beso de la Mujer Araña es liderada por un experto en el género: Bill Condon, director de Soñadoras (2006) y La Bella y la Bestia (2017), y guionista de Chicago (2002) y El gran showman (2017). El realizador filmó los números musicales con tomas largas e ininterrumpidas, aplicando un método que va a contramano del cine contemporáneo. Se inspiró en un concepto acuñado por Fred Astaire: “Quiero verme de cuerpo entero tanto como sea posible y quiero hacerlo sin cortes tanto como sea posible”.

El cineasta tenía muy claro que la relación entre actriz y personaje era indisoluble. “Sólo hay una persona que podría interpretar a esta diva. No tenemos tantas divas. Las puedo contar con una mano. ¿Y cuántas de ellas son grandes bailarinas, cantantes y latinas? Creo que sólo hay una”, señaló a The Hollywood Reporter.

Estrenada en el Festival de Sundance, la cinta ha conquistado elogios sobre todo por el desempeño de la actriz, quien no cosechaba tan buenos comentarios desde Estafadoras de Wall Street (2019).

“Encaja perfectamente con el material y el tono deliberadamente exagerado, una estrella más grande que la vida perfecta para interpretar a otra. Su trayectoria musical le ha valido mayor reconocimiento por su talento como bailarina que como cantante, pero aquí logra ambas cosas. Es una actriz que lleva mucho tiempo hablando de su sueño de liderar un musical tradicional y, de forma contagiosa, está disfrutando al máximo. Estamos en las mejores manos con Lopez y Condon cuando él juega en ese terreno”, señaló The Guardian.

Coincidió The Playlist: “Lopez lo da todo para demostrar que está ahí para hacer más que simplemente prestar su iconografía (...) Su poderosa presencia resuena a lo largo de El beso de la Mujer Araña. Ya sea cantando a todo pulmón el último número o arrasando en la pista de baile, es totalmente creíble como una estrella de cine que podría convertirse en objeto de una fantasía tan vívida”.

La película debuta en cines chilenos este 8 de enero.