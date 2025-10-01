Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

Prohibida durante la dictadura argentina, la novela El beso de la mujer araña llegó por primera vez al cine en 1985, con la dirección de Héctor Babenco y las actuaciones de William Hurt, Raul Julia y Sônia Braga.

Cuatro décadas después, y ahora con Bill Condon (Dreamgirls) como director, el libro de Manuel Puig es foco de una nueva adaptación para la pantalla grande. El filme tiene a Jennifer Lopez como la mujer del título y a Diego Luna y Tonatiuh en los roles de los dos prisioneros que se sumergen en el mundo del cine durante su reclusión.

Exhibida con elogiosos comentarios en el Festival de Sundance 2025, la cinta sigue a dos hombres aparentemente opuestos que comparten encierro durante la dictadura argentina: Valentín (Luna), un preso político dispuesto a sacrificarlo todo por la revolución, y Molina (Tonatiuh), un homosexual encarcelado por su identidad, que se refugia en los recuerdos de viejas películas y ensoñaciones glamorosas. Entre represión y deseo, ambos descubren que incluso en la oscuridad puede nacer una complicidad inesperada.

El beso de la mujer araña también inspiró un musical estrenado en 1992, que ha girado con éxito por el mundo. Eso explica que el guión del nuevo largometraje –también firmado por Condon– se sustente tanto en la novela de Puig como en esa producción de Broadway.

El filme debutará en cines chilenos el próximo 8 de enero.

Revisa el trailer a continuación: