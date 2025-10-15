SUSCRÍBETE
La Tercera
Culto

Feria Aparte alista su nueva edición en recinto patrimonial

La cuarta edición del evento se realizará el 8 y 9 de noviembre en la ex Cervecería Ebner de Independencia, un edificio patrimonial que abrirá sus puertas por primera vez en 40 años. La feria tiene entrada liberada y entre los 50 expositores, figuran distintas galerías, talleres, colectivos y proyectos editoriales.

Por 
Equipo de Culto

En los últimos años, Feria Aparte se ha convertido en uno de los encuentros más importantes y masivos del arte contemporáneo nacional. Creada en 2021, esta iniciativa de exhibición y venta de obras ha convocado a más de 8.000 personas en cada una de sus tres ediciones realizadas en Factoría Franklin y ahora, para su cuarta versión, alista un salto mayor.

Este 2025, Feria Aparte tendrá 50 expositores, que van desde galerías de Santiago y regiones, proyectos y colectivos de artistas hasta proyectos editoriales. Además, habrá un programa ampliado de actividades paralelas, que incluirá charlas sobre el quehacer artístico en Chile, talleres en torno a distintas técnicas y conciertos.Como todos los años, el acceso a la feria será totalmente gratuito, fiel al espíritu del proyecto que busca ampliar el acceso de las personas al arte contemporáneo.

En esa misma línea, la feria también insta a los expositores a exhibir obras con precios asequibles, como una forma de fomentar el coleccionismo en los asistentes.

“Para nosotras, lo principal es que la mayor cantidad de personas posibles puedan disfrutar de la gran cantidad de artistas increíbles que tiene nuestro país. Para eso la entrada gratuita para nosotras es fundamental, porque así no hay un obstáculo para ingresar al evento. También los precios de las obras son importantes. Como feria abogamos porque todos y todas podemos ser coleccionistas y así es como el público puede comprar arte en diferentes formatos, muchos creados especialmente para la feria, a buenos precios”, explica Ana Carolina Tapia, directora de Feria Aparte.

Además, otra de las novedades es que la feria —que se realizará el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre— cambiará su locación a la Ex Cervecería Ebner en Independencia, un edificio que es Monumento Nacional y que está sin abrir al público hace 40 años. Así, el uso de un inmueble icónico del desarrollo industrial chileno será la guinda de la torta para dos jornadas donde se cruzarán el arte, la cultura, el patrimonio y la ciudadanía.

Expositores para todos los gustos

En total serán 50 los stands que habrá en la próxima edición de Feria Aparte, que desde sus inicios ha apostado por fomentar y promover la colaboración entre artistas. Por lo mismo, solo pueden postular a un espacio en la feria proyectos colectivos de dos o más personas.

En el ámbito de galerías de arte, destaca la participación de Galería Biophilia, emplazada actualmente en GAM y especializada en cerámica; Departamento Jota, que el año pasado ganó el premio a Mejor Stand de Galerías en Feria Aparte, La Playa Galería, iniciativa proveniente de Iquique; Espacio O, prestigiosa galería con 10 años de trayectoria; Azul Petróleo, proyecto independiente que se ha posicionado con fuerza en el último tiempo; Cripta Galería, que destaca por albergar distintas disciplinas en su sede; y Galpón Independencia, un importante recinto para el arte de la comuna.

En cuanto a talleres, regresarán a Feria Aparte este año destacados espacios como Taller Dardo, Casa Club, Esquina Taller y Casa Andacollo. Además, entre los proyectos que llegarán por primera vez a la feria resaltan Proyecto t.0.c y Casona Rebeca Matte.

También habrá una docena de colectivos, encabezados por la Escuela de Arte UDP, que el año pasado ganó el premio al Mejor Stand en ese apartado.“Buscamos que Aparte sea una feria diversa, considerando tanto los lugares de procedencia de los artistas como las técnicas y materiales que trabajan. Queremos que el público pueda tener acceso a una paleta amplia de elecciones, pero también crear una instancia donde los mismos artistas puedan conocerse y conectar entre ellos y con personas involucradas en el mercado del arte”, destaca Ana Carolina Tapia.

Oportunidades para los artistas

Este año, Feria Aparte también aumentará el número de instancias para premiar a los artistas expositores, en colaboración con importantes instituciones culturales del país, que mediante jurados especializados elegirán obras según criterios previamente definidos en sus bases.El Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en alianza con Feria Aparte y Hasta Pronto Brewing Co., sumará una de las obras exhibidas en la feria a su colección permanente. Además, el artista ganador obtendrá una exposición individual dentro del programa Efímeras 2026 de MAC, con acompañamiento curatorial y de producción por parte del establecimiento.También, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante la secretaría de Artes Visuales, seleccionará tres obras en exhibición para adquirirlas y sumarlas a su Colección de Arte Contemporáneo.

Finalmente, la Fundación Mecenas también entregará un premio con la premisa de visibilizar el arte cuir. Se seleccionará una obra que aborde temas relacionados a las disidencias y se adquirirá para que forme parte de la Colección Mecenas, pudiendo formar parte de futuras exposiciones, publicaciones y programas educativos.“Estamos felices porque, de la mano de estas instituciones, podemos incentivar la participación de artistas en la feria y también poner en valor el trabajo que expondrán durante esos días. Además de ampliar las posibilidades del público de disfrutar y conocer arte contemporáneo, también nos interesa facilitar el cruce entre artistas y estas instituciones”, cierra Ana Carolina Tapia.

Coordenadas

La feria se realizará en la ex Cervecería Ebner de Independencia y se encontrará abierta a todo público el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, entre 11:00 y 19:00 hrs. Toda el detalle de la programación y de los expositores se podrá encontrar en el Instagram @feria.aparte

