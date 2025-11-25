BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Festival Fiebre de Cumbia celebra sus 15 años con Amar Azul y Damas Gratis

    El evento que reúne destacados exponentes de la cumbia se desarrollará el próximo 24 de enero en el Centro de Eventos Munich. Las entradas está disponibles a través de Passline.

    Por 
    Equipo de Culto

    Fiebre de Cumbia, uno de los festivales de música tropical más esperados del año, se prepara para celebrar su 15 aniversario con un evento inolvidable el próximo 24 de enero en el Centro de Eventos Munich. El evento promete traer una explosión de ritmos y energía con un cartel impresionante de artistas confirmados.

    Entre las agrupaciones que subirán al escenario se encuentran: Amar Azul, Damas Gratis, Santa Feria, Sonora Malecón, Alegría, Agrupación Marilyn, La Combo Tortuga, Garras de Amor, Movimiento Original, Los Pincheiras del Sur, Calle Mambo, La Zaga, Pablo Pesadilla, y Zero, junto con el reconocido DJ Lito.

    Este año, el festival está dedicado a todos los amantes de la cumbia, con más de 10 horas de música en vivo, que comenzará desde las 11:00 AM hasta las 00:00 horas. Las entradas está disponibles a través de passline.

    Más sobre:Festival Fiebre de CumbiaAmar AzulDamas GratisConciertosPasslineCentro de Eventos MunichMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión

    Listas de espera: Salud destaca reducción, pero expertos advierten que el problema sigue lejos de resolverse

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Cómo fue que Silber pasó a la ofensiva en la trama bielorrusa y rompió relaciones con sus exsocios Vargas y Lagos

    Tras polémica con gobierno: CNTV reconsidera decisión y aprueba emisión de campaña por violencia contra las mujeres

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión
    Chile

    Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión

    Listas de espera: Salud destaca reducción, pero expertos advierten que el problema sigue lejos de resolverse

    Cómo fue que Silber pasó a la ofensiva en la trama bielorrusa y rompió relaciones con sus exsocios Vargas y Lagos

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile
    Negocios

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile

    Bolsa de Santiago opera en nuevo récord y vuelve a acercarse a los 10.000 puntos

    “Un resultado histórico”: ganancias de ILC suben 68% a septiembre gracias a que Consalud pasó de pérdidas a utilidades

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen
    Tendencias

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    Valdivia alista los últimos detalles para recibir el Ironman 70.3
    El Deportivo

    Valdivia alista los últimos detalles para recibir el Ironman 70.3

    Branco Ampuero pone en duda su futuro en la UC a un mes de su término de contrato: “Hay un montón de matices”

    El complicado momento del Real Madrid que pone en peligro el futuro de Xabi Alonso en la banca

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025
    Cultura y entretención

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    Felipe Parra debuta con sus personajes en Gran Arena Monticello

    Festival Fiebre de Cumbia celebra sus 15 años con Amar Azul y Damas Gratis

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza
    Mundo

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”

    Aeronaves de Estados Unidos sobrevuelan aguas cerca de Venezuela

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad