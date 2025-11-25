Festival Fiebre de Cumbia celebra sus 15 años con Amar Azul y Damas Gratis

Fiebre de Cumbia, uno de los festivales de música tropical más esperados del año, se prepara para celebrar su 15 aniversario con un evento inolvidable el próximo 24 de enero en el Centro de Eventos Munich. El evento promete traer una explosión de ritmos y energía con un cartel impresionante de artistas confirmados.

Entre las agrupaciones que subirán al escenario se encuentran: Amar Azul, Damas Gratis, Santa Feria, Sonora Malecón, Alegría, Agrupación Marilyn, La Combo Tortuga, Garras de Amor, Movimiento Original, Los Pincheiras del Sur, Calle Mambo, La Zaga, Pablo Pesadilla, y Zero, junto con el reconocido DJ Lito.

Este año, el festival está dedicado a todos los amantes de la cumbia, con más de 10 horas de música en vivo, que comenzará desde las 11:00 AM hasta las 00:00 horas. Las entradas está disponibles a través de passline.