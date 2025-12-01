Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

El vínculo de la banda chilena Fother Muckers y el legendario cuarteto inglés The Beatles es indisoluble. Los integrantes de la agrupación local han declarado a través de los años que los Fab Four son una huella tatuada a fuego en su música y en su formación como instrumentistas y creadores

Quizás por lo mismo, el próximo viernes 30 de enero, Fother Muckers -encabezados por Cristóbal Briceño- interpretará un extenso repertorio de los hombres de Love me do, enfocado en la época de 1963 a 1965 y que lleva como consigna “Más que un tributo, una opinión”.

En lo concreto, se focaliza en la era donde John, Paul, George y Ringo saltaron a la fama global, pleno período de la beatlemania y la conquista planetaria plasmado en títulos que van de Please please me a Rubber soul.

El evento se llevará a cabo en Sala Metrónomo y estarán invitados como parte de la banda, los destacados músicos Diego Peralta y Pablo Celis.

Los tickets para ver a Fother Muckers tocando a Los Beatles, ya se encuentran disponibles en Passline.cl