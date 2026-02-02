Fran C regresa con un reggaetón romántico junto a Tobal MJ y Marcianeke

“no pa la tele” se mueve dentro del reggaetón romántico y relata una historia de amor íntima, vivida en privado y alejada de la exposición, funcionando como una declaración honesta hacia una mujer única y especial.

“Este estreno es súper importante para mí, porque es el primer tema de esta nueva era que inicio después del álbum Hot. Es un puntapié inicial de este regreso que va estar cargada de full perreo, con el reggaetón de ahora que está sonando”, explica el artista en un comunicado.

Sobre sus colaboradores, detalla. “Marcianeke es para mi un artista súper importante, porque fue uno de los artistas que impulsó el reggaetón chileno, mientras que Tobal es un artista que está en un buen momento, posicionándose en la escena, además hay una muy buena relación entre los dos y es por eso que la energía del proyecto está muy bonito y se refleja muy bien en esta canción”.

Este estreno marca el regreso oficial de Fran C y el inicio de una nueva etapa artística, siendo el primer lanzamiento de una temporada musical que proyecta el camino hacia una serie de estreno de nuevas canciones. Este proyecto discográfico, actualmente en desarrollo, reunirá a los principales exponentes del género urbano chileno y está pensado para estrenarse en los próximos meses.

En lo musical, la producción destaca por una base profunda, romántica y envolvente, con uso de sintetizadores y atmósferas que refuerzan la carga emocional del relato. Marcianeke aporta sus chanteos clásicos y reconocibles, mientras que Tobal MJ explora una faceta más melódica y sentimental, complementando la identidad del track sin perder la esencia del reggaetón.

El single no solo funciona como lanzamiento individual, sino como el punto de partida conceptual de esta etapa, el cual propone una estética retro y una actitud de guerrilla, reivindicando el reggaetón como una expresión callejera, cultural y comunitaria, ligada al desarrollo del movimiento urbano en Chile.

Este lanzamiento se suma a una trayectoria marcada por el éxito rotundo: su disco “HOT” (2024) superó los 100 millones de reproducciones y cuenta con Disco de Diamante (2025) por los streams de su icónico tema “Mi Automóvil” junto a Jere Klein.

Con este anuncio, Fran C reafirma su posición como una figura clave en la música urbana en el país, marcando el inicio de una nueva fase de innovación y éxitos tanto en su carrera artística como en su rol de productor.

Escucha No pa la tele a continuación