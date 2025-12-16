SUSCRÍBETE POR $1100
    George Harrison estrena su primer videoclip oficial para “Give Me Love” dirigido por Finn Wolfhard: revísalo aquí

    El actor, director y músico Finn Wolfhard (conocido por Stranger Things) utiliza la técnica de stop-motion para llevar a los espectadores a un viaje a través de los jardines de Friar Park, en el primer video oficial del clásico de 1973. La familia Harrison elogia a Wolfhard por su talento y por ser la persona perfecta para conectar la música del ex Beatle con una nueva generación.

    Por 
    Equipo de Culto
    George Harrison estrena su primer videoclip oficial para “Give Me Love” dirigido por Finn Wolfhard: revísalo aquí

    La familia Harrison ha revelado el primer videoclip oficial para el icónico sencillo de George Harrison de 1973, Give Me Love (Give Me Peace On Earth). El proyecto, notablemente, ha sido dirigido por el actor, director y músico canadiense de la nueva generación, Finn Wolfhard.

    La canción, un momento destacado de Living in the Material World (el aclamado segundo álbum en solitario de Harrison tras la disolución de The Beatles en 1970), nunca había tenido un acompañamiento visual oficial hasta ahora.

    El video, realizado en stop-motion, es un viaje imaginativo y emotivo que transporta a los espectadores a través de los legendarios jardines de Friar Park, la residencia de George Harrison en el Reino Unido.

    Una Colaboración que Traspasa Generaciones

    Finn Wolfhard, al referirse a la experiencia de dirigir este proyecto, expresó un profundo honor: “Trabajar con la familia Harrison y dar vida a este video con un equipo de increíbles jóvenes artistas canadienses ha sido un gran honor. Es difícil expresar con palabras lo agradecido que estoy por esta oportunidad. George Harrison ha sido y seguirá siendo una gran inspiración para mí, y su trabajo vivirá para siempre”.

    Por su parte, Dhani Harrison, hijo de George, validó la elección del joven director, destacando el espíritu y la visión que Wolfhard aportó a la música de su padre.

    “Finn es una de las personas más dulces y talentosas que conozco de su generación, y es la persona perfecta para dirigir un video para mi padre. A mi padre le habría encantado esto, y espero que sus maravillosas, creativas y sinceras ideas ayuden a que esta canción llegue a otra generación. Gran trabajo, Finn — te queremos”, declaró Dhani Harrison.

    El lanzamiento del videoclip oficial busca celebrar la atemporalidad del mensaje de paz y amor de la canción, presentándola a una audiencia global renovada y destacando la vigencia de la obra de George Harrison.

    George Harrison estrena su primer videoclip oficial para “Give Me Love” dirigido por Finn Wolfhard: revísalo aquí

