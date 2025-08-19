SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena

El concierto de despedida del célebre músico brasileño, a celebrarse el próximo 4 de noviembre, es parte de la gira “TEMPO REI”. Las entradas saldrán a la venta el 21 de agosto.

Por 
Equipo de Culto

Gilberto Gil, aclamado cantante y compositor brasileño, llegará a Chile con “TEMPO REI”, gira de despedida que celebra su ilustre carrera de seis décadas. El adiós en tierras nacionales tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en Movistar Arena.

Con más de 70 álbumes y nueve premios Grammy, Gil ha sido una figura central en la modernización de la música popular brasileña, fusionando estilos como el rock, reggae, bossa nova y samba, y contribuyendo al movimiento del tropicalismo junto a artistas como Caetano Veloso y Gal Costa.

Comenzó su carrera musical con el acordeón en la década de 1950, ha reinventado su sonido a lo largo de los años, incorporando diversas influencias y creando un catálogo que refleja la rica cultura brasileña. “TEMPO REI”, no sólo busca destacar su influencia como cantante y compositor, sino que también evoca su historia personal: su encarcelamiento durante la dictadura militar, su rol como ministro de Cultura y su reconocimiento académico.

Su legado incluye himnos como Aquele Abraço, símbolo de resistencia frente a la dictadura militar, y Andar com Fé, una celebración de la esperanza y la espiritualidad. A estos se suman clásicos como Esperando na Janela, Drão, Refazenda, Palco y Expresso 2222, todos reconocidos por su riqueza melódica y lírica.

Gilberto Gil ha sido un agente de cambio como ministro de Cultura de Brasil, impulsando políticas innovadoras que democratizaron el acceso al arte y la cultura. Su visión vanguardista sobre la tecnología, evidente en obras como Pela Internet, anticipó debates sobre globalización y cultura digital. Con una carrera que combina talento, compromiso y experimentación, Gil continúa siendo una de las voces más influyentes y respetadas de la música mundial.

Las entradas para la despedida de Gilberto Gil estarán a la venta el próximo jueves 21 de agosto al mediodía en Puntoticket.

Más sobre:Gilberto GilMovistar ArenaTEMPO REIMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia

Se inicia el remate de millones de prendas de ropa de Corona: ¿Qué tiendas están las interesadas?

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

El nuevo voto disidente de la comisionada Tornel en la norma de la CMF que eleva el pago mínimo con tarjetas de crédito

CFA Society: gestores globales de fondos de pensiones quieren usar más IA para gestionar inversiones

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

5.
Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia
Chile

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia

Tía Pikachu quiere volver a la política: es candidata a diputada en la lista de FRVS y AH

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU
Negocios

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU

Se inicia el remate de millones de prendas de ropa de Corona: ¿Qué tiendas están las interesadas?

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton
Tendencias

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski y cómo buscan poner fin a la guerra en Ucrania

Para todos los abonados: los detalles del evento de prueba que tendrá la UC en el Claro Arena
El Deportivo

Para todos los abonados: los detalles del evento de prueba que tendrá la UC en el Claro Arena

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Con el Cimbi Cuevas como creador: la sorprendente pizarra de Garnero que ilusiona a la UC tras golear a Colo Colo

4 películas recomendadas para ver en Sanfic
Finde

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena
Cultura y entretención

Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena

Luca Marinelli como el Duce: ve aquí el trailer de la serie Mussolini, hijo del siglo

Distópica película con Daniela Ramírez anuncia estreno en cines chilenos

Intercambio de territorio: la propuesta de Rusia para congelar la guerra en Ucrania
Mundo

Intercambio de territorio: la propuesta de Rusia para congelar la guerra en Ucrania

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”

Estados Unidos apunta que Rusia y Ucrania deberán hacer concesiones: “Quizá no sea justo, pero es lo que se necesita”

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones