Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena

Gilberto Gil, aclamado cantante y compositor brasileño, llegará a Chile con “TEMPO REI”, gira de despedida que celebra su ilustre carrera de seis décadas. El adiós en tierras nacionales tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en Movistar Arena.

Con más de 70 álbumes y nueve premios Grammy, Gil ha sido una figura central en la modernización de la música popular brasileña, fusionando estilos como el rock, reggae, bossa nova y samba, y contribuyendo al movimiento del tropicalismo junto a artistas como Caetano Veloso y Gal Costa.

Comenzó su carrera musical con el acordeón en la década de 1950, ha reinventado su sonido a lo largo de los años, incorporando diversas influencias y creando un catálogo que refleja la rica cultura brasileña. “TEMPO REI”, no sólo busca destacar su influencia como cantante y compositor, sino que también evoca su historia personal: su encarcelamiento durante la dictadura militar, su rol como ministro de Cultura y su reconocimiento académico.

Su legado incluye himnos como Aquele Abraço, símbolo de resistencia frente a la dictadura militar, y Andar com Fé, una celebración de la esperanza y la espiritualidad. A estos se suman clásicos como Esperando na Janela, Drão, Refazenda, Palco y Expresso 2222, todos reconocidos por su riqueza melódica y lírica.

Gilberto Gil ha sido un agente de cambio como ministro de Cultura de Brasil, impulsando políticas innovadoras que democratizaron el acceso al arte y la cultura. Su visión vanguardista sobre la tecnología, evidente en obras como Pela Internet, anticipó debates sobre globalización y cultura digital. Con una carrera que combina talento, compromiso y experimentación, Gil continúa siendo una de las voces más influyentes y respetadas de la música mundial.

Las entradas para la despedida de Gilberto Gil estarán a la venta el próximo jueves 21 de agosto al mediodía en Puntoticket.