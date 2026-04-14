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    Culto

    Gloria Benavides corona siete décadas de trayectoria con el premio Figura Fundamental de la Música Chilena

    La artista recibió el máximo galardón que entrega la SCD en una ceremonia este lunes 13 marcada por los recuerdos musicales, televisivos y por el cariño de sus pares. Entre ellos, apareció Don Francisco en un video, con quien trabajó por décadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Gloria Benavides corona siete décadas de trayectoria con el premio Figura Fundamental de la Música Chilena Daniel Ojeda Munoz

    Tiene una de las trayectorias más extensas y diversas del espectáculo chileno, y este lunes 13 de abril la coronó con el mayor galardón a la música popular en el país: Gloria Benavides ya es oficialmente Figura Fundamental de la Música Chilena, luego de que la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) le hiciera entrega formal de su reconocimiento más importante.

    El hito se materializó en el Hotel Sheraton de Santiago, hasta donde llegó no sólo la premiada, sino que también colegas como José Alfredo “Pollo” Fuentes, Wildo, Álvaro Scaramelli, Horacio Saavedra, Miguel Zabaleta, Denisse Malebrán, Patricio Torres y Alanys Lagos, entre otros.

    Ante cerca de un centenar de figuras de la música y el espectáculo, una de las mayores showoman de nuestro medio recibió emocionada el galardón, el que aseguró recibir “muy honrada, dichosa, es uno de los premios más importantes que he recibido en mi vida. Yo no quiero cerrar ciclos, espero que Dios me dé un poco más de vida para poder seguir entregándome. Esto es como el inicio de otra etapa”.

    Daniel Ojeda Munoz

    En tanto, al momento de llamarla a recibir la estatuilla, el presidente de SCD, Rodrigo Osorio, resaltó el rol de la artista como figura integral, que desde una carrera que rebasó los límites de la música, logró conectar profundamente con los chilenos y chilenas. “Gloria es mucho más que voz y melodías. Gloria es cultura popular, modismos, personajes, expresiones. Y por supuesto, música, porque en cada una de las iniciativas que emprendió, la música nunca estuvo ausente. Ya sea en la comedia, la animación, el teatro, o el espectáculo en general, Gloria siempre se las arregló para que la música estuviera presente, ofreciendo nuevas maneras de llevar nuestro arte a las personas”.

    Todos ellos, fueron testigos además de las inéditas versiones con que Benavides fue homenajeada, la primera de ellas a cargo de Alanys Lagos, quien sorprendió con Por qué no fui yo tu primer amor, marcada por tintes mexicanos. En el cierre, en tanto, Karla Grunewaldt y Denisse Malebrán recordaron el mayor clásico de la artista, La Gotita, además del universal hit Las películas tristes me hacen llorar.

    Con la entrega del galardón correspondiente al año 2025 —período en que también se le confirió al cantautor Alberto Plaza, cuya ceremonia se realizó a inicios de marzo—, Gloria Benavides se une a algunas de las mayores figuras de la música local que antes han recibido el premio, entre ellas Cecilia, Palmenia Pizarro, Quilapayún, Eduardo Gatti, Jorge González, Myriam Hernández y Los Jaivas.

    Más sobre:Gloria BenavidesLa cuatro dientesJappening con JaMúsicaMúsica cultoLos JaivasJorge GonzálezCeciliaWildo

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