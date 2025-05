Green Day confirma su regreso a Chile: revisa los detalles aquí

Y se confirmó la noticia. Tal como lo adelantó Culto, la banda Green Day se presentará nuevamente en nuestro país, esto en el marco de su gira The Saviors Tour. Esto será el próximo 30 de agosto en el Parque Estadio Nacional, mismo lugar donde ya se presentaron Shakira y System of a down.

Green Day ha pasado por Santiago en 1998 (en el en ese entonces Teatro Monumental, hoy Caupolicán), 2010 y 2017 (ambas en el Bicentenario de La Florida). En todas han repletado, apuntalados en parte por la resonancia en el país del álbum Dookie (1994),una bocanada de punk pop tras el influjo grunge en el corazón de los 90, conquista que lograron gracias a hits como Longview, Basket case o When I come around.

La banda en 2024 lanzó su último título, Saviors, recibido en general en buenos términos por parte de la crítica.

En cuanto a la venta de entradas, habrá una Preventa Exclusiva Banco de Chile el 26 mayo a mediodía. En tanto, la Venta General comenzará el 28 de mayo a mediodía, vía Ticketmaster.