Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”

Un mito común sobre las pirámides, las monumentales construcciones que marcaron la historia del antiguo Egipto, es que fueron construidas con tecnología alienígena y el uso de mano de obra esclava.

Sin embargo, esas afirmaciones son desestimadas por la historiadora Eva Tobalina Oraá, reconocida especialista en historia antigua y en los vínculos entre Oriente y Occidente.

Oriunda del país vasco, la especialista inauguró en Viña del Mar el ciclo de conferencias organizado por Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello, con una charla sobre Akhenatón, el faraón hereje.

En su exposición, la investigadora se refirió a las leyendas que insisten en adjudicar a las pirámides un origen esotérico o extraterrestre. “El principal mito que vuelve una y otra vez es atribuir a las grandes construcciones egipcias autorías misteriosas o alienígenas, y eso no tiene nada que ver. Lo maravilloso es pensar cómo seres humanos que vivían ahí, en la Edad del Cobre, fueron capaces de hacer esas maravillas solo con su talento y su ingenio”, afirmó.

Consultada sobre cómo se levantaron las pirámides, Tobalina fue categórica: “Los investigadores han podido determinar que fueron los egipcios quienes las construyeron, no con mano de obra esclava, como se ha dicho muchas veces, sino con trabajadores especializados, asalariados, pagados y con buenas condiciones. Lo importante es dejar atrás el mito del látigo y la esclavitud y reconocer que se trató de una obra humana, de personas normales y corrientes”.

La conferencia también profundizó en la figura de Akhenatón, conocido como el faraón hereje por haber impulsado una profunda reforma religiosa que desafió al poderoso clero del dios Amón. “Esta decisión tan radical de cerrar templos y promover solo el culto al dios del Sol ha sido interpretada por algunos historiadores como uno de los primeros intentos documentados de promover un monoteísmo. Nos estaría anunciando el monoteísmo que siglos más tarde desarrollarían las religiones abrahámicas”, explicó la académica.

Por su parte, el director de Extensión Cultural de la UNAB, Felipe Karadima, valoró la presencia de la historiadora. “Para nosotros es una gran alegría poder traer a Eva a nuestra universidad. Ella une perfectamente la academia con la divulgación científica, acercando el conocimiento de manera sencilla, entretenida y con pasión. No por nada sus clases en línea tienen más de tres millones de visualizaciones”.

Eva Tobalina es doctora en Historia por la Universidad de Navarra y profesora asociada en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Ha consolidado una trayectoria que combina docencia, investigación y divulgación.

Entre sus publicaciones recientes destaca Los Caminos de la Seda. La historia del encuentro entre Oriente y Occidente (2024), obra que refleja su interés por los cruces culturales a lo largo de la historia.