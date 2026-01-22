Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

Isabel Pantoja, referente de la música hispana en géneros como la copla y el flamenco, volverá a presentarse en Chile como una parada en su gira de conmemoración por sus 50 años de trayectoria musical. La cantante sevillana se reencontrará con el público chileno el jueves 30 de abril en el Gran Arena Monticello, desde las 21.00 horas.

Tras un paso exitoso por Europa, con varias presentaciones ligadas a la gira, Iguana Producciones e Isabel Pantoja anunciaron este nuevo show con el objetivo de honrar un legado de clásicos como Así fue, Marinero de luces, Se me enamora el alma y Era mi vida él, entre muchas otras canciones. El evento se ha anunciado como “un espectáculo de alto nivel que promete un recorrido emocional por la vasta discografía de Isabel Pantoja, acompañada por una imponente puesta en escena y una orquesta magistral”.

Hablando a sus seguidores chilenos, Pantoja declaró lo siguiente: “Llevo 50 años dándoles mi vida a través de mis canciones y este aniversario es el mejor regalo que puedo hacer. Prepárense para una noche que nos recordará lo bonito de vivir y sentir”.

Fecha y venta de entradas

El evento tendrá lugar el jueves 30 de abril en el recinto de Mostazal, a las 21:00.

Las entradas estarán a la venta desde las 11:00 AM del lunes 26 de enero por el sistema Ticketmaster.