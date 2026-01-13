Ismael Serrano regresa a Chile con un concierto en Gran Arena Monticello

Tras su última visita, con su recién finalizada Gira Sinfónica, Ismael Serrano regresa a Chile el viernes 17 de abril, para realizar un único concierto acompañado de una banda de músicos locales.

El cantautor español se alista para debutar en el recinto del Gran Arena Monticello, con un show en que ue propone un recorrido por sus grandes éxitos de siempre y algunas canciones de su nuevo disco, Grabaciones insospechadas.

Este álbum, a publicarse el próximo 9 de enero de 2026, es un disco de versiones en el que el artista vallecano, empeñado en torcerle el brazo al algoritmo, interpreta una selección inesperada de canciones de otros autores, con canciones que nos invitan a vivir el presente con intensidad y a buscar la poesía que habita en lo cotidiano.

Las entradas para el concierto ya están a la venta por el sistema Ticketmaster.