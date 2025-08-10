SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Jason Momoa: “Realmente triunfo en el caos. Necesito hacer diez cosas a la vez. Es mi forma de funcionar”

La estrella arremete en el streaming con El Gran Guerrero (Apple TV+), épica serie ambientada en Hawái a fines del siglo XIX. Un proyecto conectado a sus raíces donde estuvo involucrado delante y detrás de cámaras. “Nos llevó mucho tiempo tener la influencia para lograr algo de esta magnitud”, indica a Culto.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
Jason Momoa: “Realmente triunfo en el caos. Necesito hacer diez cosas a la vez. Es mi forma de funcionar”

Jason Momoa (Honolulu, 1979) admite que se siente cómodo acumulando responsabilidades. Aprendiendo un nuevo idioma, moviéndose de un lado a otro, desdoblándose delante y detrás de cámara, zambulléndose en territorio inexplorado. Lo que a otra estrella le parecería intimidante a él le genera placer. Es su naturaleza como artista.

“Realmente triunfo en el caos. Me encanta cuando está en su punto más alto”, indica en conversación con Culto. Conectado a Zoom desde Hawái, el actor que en el cine dio vida a Aquaman habla con orgullo sobre El gran guerrero, serie de Apple TV+ de la que es protagonista, cocreador, coguionista y productor ejecutivo. Y en la que, por si fuera poco, dirige el noveno y último capítulo.

Foto: Apple TV+

Pese a lo impresionante que puedan resultar sus múltiples créditos, lo que más le genera orgullo es el tipo de historia que materializó junto a Thomas Paʻa Sibbett, un proyecto que ha comparado con Corazón valiente (1995) y El último de los mohicanos (1992), pero ambientado en Hawái.

Situada a fines del siglo XIX, la serie se enfoca en la unificación de las islas antes de la colonización occidental. Su personaje principal es Kaʻiana, un guerrero que jugó un papel determinante en la época, personaje que el intérprete asume con la clase de poderío que ha exhibido en la piel de Khal Drogo en Game of thrones o de Duncan Idaho en Dune (2021).

El gran guerrero está hablada casi íntegramente en hawaiano (o, como lo conocen los locales, ‘Olelo Hawai’i), un idioma que Momoa no habla de manera fluida. Se tomó el desafío con absoluta seriedad: vivió junto a un coach lingüístico antes y durante el rodaje. Por más que hizo su mejor esfuerzo, se demoró tres meses en pronunciar correctamente el nombre de su especialista (Kaho’okahi Kanua).

“He tenido que aprender muchos idiomas antes, pero eran muchísimo más fáciles que mi lengua materna. Tuve un momento muy difícil en el que pensé que sería más fácil, que mis antepasados vendrían y dirían: tú puedes con esto. Pero fue extremadamente difícil para mí”, explica.

Foto: Apple TV+ Copyrighted

Esas vacilaciones no se perciben en el resultado final (un nuevo episodio cada viernes en la plataforma). “Momoa es increíble. ¡De qué gran genealogía guerrera proviene!”, exclama Cliff Curtis, quien encarna a su antagonista en la serie. “Yo hice lo mejor que pude. Fui al gimnasio y entrené duro, pero cuando te paras al lado de Jason, yo le llegaba a la rótula, así que realmente no hizo mucha diferencia”, reconoce Temuera Morrison, también parte del elenco.

-Todos los actores de la serie mencionan su energía y entusiasmo. ¿Alguna vez experimenta bajones? Y si es así, ¿cómo logra salir de ellos?

Claro, soy humano. Paso por eso todo el tiempo, pero la gratitud es fundamental. Definitivamente si me encuentro desorientado o desanimado, hay una gratitud que tengo que recordar constantemente, y espero que eso me ayude a salir de ese estado. Si estoy en un estado mental extraño y no puedo salir de él, mis hijos son algo maravilloso. El amor y llamar a tus seres queridos te ayuda a mantener los pies en la tierra y a retomar el rumbo.

-Comenzó su carrera con Baywatch Hawaii en 1999. ¿Cómo siente que Hollywood ha representado a Hawái durante estos años?

Creo que la forma en que Hollywood ha retratado a Hawái siempre ha sido como una postal. La imagen de Hawái es un poco diferente a la que yo o Thomas (Paʻa Sibbett) conocemos. Obviamente estamos contando algo del pasado, que mucha gente simplemente desconoce. Pero en cuanto a la época moderna en la que crecí y cómo son las cosas, no me identifico con nada de lo que se ha dicho o mostrado sobre Hawái. Así que creo que es un poco publicidad engañosa. “Sí, ven a visitarnos, se ve así”. Hay momentos de eso, está cuidado y construido de cierta manera. Pero aquí hay una profundidad y una belleza que de cierta manera no se ha visto.

Foto: Apple TV+ 2025 Eric Charbonneau

“Hay momentos en que el sol se esconde, hay los violetas más intensos, la forma en que gira el océano, los olores y los verdes más intensos de la selva.... Justo donde crecí en mi lado de la isla es muy, muy seco. Casi parece feo para el resto. Para mí esa es la belleza suprema. Hay arcilla roja, polvo y arena. Estoy emocionado de llevar eso a las películas modernas. Estoy emocionado de llevarlo a las producciones históricas. Estamos tratando de escribir desde lo que conocemos. Nos llevó mucho tiempo tener la influencia para lograr algo de esta magnitud para poder contar esta historia. Y espero que a la gente le guste para que podamos seguir contando estas historias desde lo que conocemos”.

-Además de protagonizar, coescribir y producir todos los episodios, también dirige el capítulo nueve y final. ¿Qué tan intimidante fue asumir esa responsabilidad? ¿Siente que lo transformó como artista?

Creo que la responsabilidad de poder contar esta historia es lo más importante que haré en mi carrera, no sólo por mi gente, sino por cómo nos involucramos en cada aspecto. Acepto esa intensa responsabilidad. En cuanto a la dirección, me sumerjo en ella. Me encanta. Me encanta estar detrás de la cámara más que delante de la cámara. Esta vez estar delante de la cámara es mucho más desafiante porque hay muchas cosas sucediendo detrás. Pero al dirigir el final me sentí como en casa. Realmente triunfo en el caos. Me encanta cuando está en su punto más alto. Me siento como en casa cuando las cosas se retrasan y tengo que esperar en el trailer para actuar y todo eso. Me vuelvo loco. Necesito hacer diez cosas a la vez. Es mi forma de funcionar.

Foto: Apple TV+ Copyrighted

-Ha hecho todo tipo de escenas de acción y lucha en otros proyectos. Pero en esta serie usa diferentes tipos de armas y emplea un estilo de lucha diferente. ¿Cuán desafiante fue eso esta vez?

El aspecto físico en cualquier papel no es algo nuevo para mí. Siempre es divertido adaptarme, probar cosas diferentes y aprender todo tipo de artes marciales. El arte marcial hawaiano se llama Lua. Nunca he tenido la oportunidad de aprenderlo, pero tenemos grandes maestros con los que entrenamos, no sólo con nuestros dobles de riesgo, sino que con nuestros actores. Esa es una de las mejores cosas. Cuando aceptas un papel, generalmente te toca un especialista que te da un curso intensivo y tienes que aprender algunas cosas básicas muy rápido de lo que a ellos les llevó toda una vida aprender. Eso siempre es divertido.

-¿Cuánto tiempo le llevó aprender el idioma?

Sigo aprendiendo. Digo, me llevó mucho tiempo aprender todo. Si esta serie continúa, me emocionaría seguir aprendiéndolo. Mis hijos también están aprendiendo el idioma ahora mismo. Así que eso me emociona. Ojalá sigamos adelante. Podré contar muchas más historias.

Lee también:

Más sobre:SeriesLT DomingoJason MomoaEl Gran GuerreroApple TV+Chief of WarThomas Paʻa SibbettTemuera MorrisonCliff CurtisDuneGame of ThronesAquamanHawáiSeries de CultoQue Ver

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

El final de la disputa familiar por la herencia de Pedro Lemebel y su regreso a librerías chilenas

Britpop: a 30 años de uno de los últimos grandes fenómenos de la música y cómo impactó en Chile

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente
Chile

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente

PPD celebra su Consejo Nacional: ratifican respaldo a Jara y apuesta por lista parlamentaria única

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

El verdadero tesoro de la minería
Negocios

El verdadero tesoro de la minería

La fórmula Nvidia: Cómo convertir a Trump de enemigo en aliado

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?
Tendencias

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

La Roja de básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador
El Deportivo

La Roja de básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador

Antes de visitar a la U por la Sudamericana: el Independiente de los chilenos mastica un empate ante River

Joaquín Niemann tiene un leve repunte y Mito Pereira se ilusiona en el LIV de Chicago

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

El final de la disputa familiar por la herencia de Pedro Lemebel y su regreso a librerías chilenas

Britpop: a 30 años de uno de los últimos grandes fenómenos de la música y cómo impactó en Chile

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin
Mundo

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin

Cristina Fernández arremete contra Javier Milei: “A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Casa Rosada”

Como representante adjunta de EE.UU ante la ONU: Trump nombra a Tammy Bruce, expresentadora de Fox News

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?