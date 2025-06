Jessica Biel y su nueva serie: “El objetivo era crear una experiencia entretenida y asombrosa para el público”

Tras interpretar a una ama de casa que comete un crimen en Candy, Jessica Biel presenta otra producción que le permite zambullirse en el terreno del thriller psicológico mediante un personaje con varias capas. En La mejor hermana –disponible en la plataforma Prime Video– encarna a Chloe, una ejecutiva de una prestigiosa revista, cuya vida da un vuelco cuando encuentra a su marido sin vida en la casa que comparten.

Esta vez hay un matiz importante: a diferencia de la miniserie en que asumió el rol de Candy Montgomery, su nuevo estreno tiene en el centro la relación de la protagonista con su hermana, Nicky (Elizabeth Banks). Distanciadas desde hace años, se reencuentran después de la muerte de Adam (Corey Stoll), quien no sólo es el esposo de Chloe, sino que la expareja de Nicky. Ese es el primero de varios secretos que se exponen durante la historia dividida en ocho capítulos.

JOJO WHILDEN

“Creo que lo que más me sorprendió fueron los constantes secretos que salían a la luz”, señala Biel a Culto a través de videollamada. “No te puedes imaginar que haya más que contar, que haya más que estas mujeres han decidido no compartir o que realmente desconocen. Y (las revelaciones) siguen surgiendo y surgiendo. Fue impactante, divertido y emocionante. Me generó mucho interés e intriga acerca de cómo interpretar a esta persona, cómo formar parte de esta serie”.

Basada en la novela que la autora estadounidense Alafair Burke publicó en 2019, la producción le permitió colaborar mano a mano con Elizabeth Banks. Si bien ambas habían compartido en algunas instancias de la industria, nunca habían trabajado juntas. En esta ocasión ofician como protagonistas y productoras ejecutivas.

“No nos conocíamos realmente. No éramos amigas. Y cuando empezamos a rodar esta serie, ambas nos estábamos preparando en privado y haciendo lo nuestro. Ambas teníamos la mentalidad de que el objetivo era crear una experiencia entretenida y asombrosa para el público y crear una dinámica de hermanas genial, dejando que todas estas capas se fueran desplegando a medida que avanzáramos”, explica, para luego enfatizar que ese tipo de relación se adecuaba a la extrañeza que domina el vínculo entre los personajes principales.

JOJO WHILDEN

“Luego, muy rápidamente, como personas, Elizabeth y yo nos tenemos una gran confianza y respeto mutuo como artistas. Al tener ese nivel de entendimiento de que ambas daríamos lo mejor de nosotras cada día y nos apoyaríamos mutuamente, podíamos simplemente actuar. Podíamos dejar que la relación bailara y avanzara. Y a medida que nos conocíamos mejor, los personajes también. Luego, una vez que nos conocimos de verdad, simplemente nos alineamos. Y entonces podía ser divertido y juguetón”, asegura.

Si Chloe se mueve en los círculos más selectos de Nueva York, su hermana es una adicta en rehabilitación que cuando llega a la Gran Manzana, dice Elizabeth Banks, se siente como “un pez fuera del agua”. Ambos personajes deben trabajar a la par cuando los ojos de los investigadores se posan sobre Ethan (Maxwell Acee Donovan), un adolescente que en verdad es el hijo biológico de Adam y Nicky.

“Ella toma la decisión diaria de mantenerse sobria y conservar su vida en orden. Es una especie de máquina del caos. Siente mucha vergüenza, culpa y otros problemas. Pero lo mejor es que yo sabía, al comenzar el proyecto, que ella había estado en Alcohólicos Anónimos, lo que significaba que habría tenido que ser abierta y honesta sobre lo que le había sucedido durante un largo período de tiempo. Así que realmente mi trabajo en la serie es presentar esa información, esa franqueza, a su hermana Chloe de una manera que, si todo va bien, le permita lograr su perdón y la convierta en una mejor persona para que puedan reconectar”, expresa Banks.

Originalmente Jessica Biel quería interpretar a Nicky, una curiosidad que ahora le causa entre risas y desconcierto.

JOJO WHILDEN

“Bueno, por la gracia de Dios, me dieron el rol adecuado. Es muy gracioso. Pienso en esa historia y me pregunto, ¿cómo sucedió? No tiene ningún sentido para mí. Siempre debería haber buscado a Chloe. Elizabeth siempre debería haber buscado a Nicky. Y así es como debería haber sido desde el principio. Realmente no sé cómo sucedió, pero se resolvió rápidamente. Y creo que ambas encajamos a la perfección en los roles que pudimos representar”, indica.

“Fue una experiencia muy natural, llena de mucho amor y apoyo, muchas risas y mucha diversión”, cierra.