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    Culto

    José Carreras llega a Gran Arena Monticello con el Tour de Despedida

    El tenor español se presentará el próximo sábado 3 de octubre, 21.00 horas. Entradas a la venta desde el jueves 2 de abril a las 11.00 am por el sistema Ticketmaster.

    Por 
    Equipo de Culto

    José Carreras, destacado tenor catalán, regresa a nuestro país en el marco de la gira de despedida que está realizando por importantes ciudades del mundo. El oriundo de Barcelona llegará por primera vez a Gran Arena Monticello el próximo sábado 3 de octubre, donde realizará un espectáculo lírico de primer nivel.

    Carreras inició su carrera profesional el año 1970 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona con las obras Nabucco y Lucrezia Borgia. Su meteórica carrera musical lo hizo debutar muy joven en los más grandes e importantes teatros y festivales del mundo, como: el Teatro alla Scala de Milán, el Metropolitan Opera House de Nueva York, La Ópera de San Francisco, la Staatsoper de Viena, La Royal Opera House de Londres, La Ópera de Munich, La Ópera de Chicago, y los festivales de Salzburgo, Aix en Provence, Edimburgo y Verona, entre otros.

    Josep Carreras ha colaborado con los más prestigiosos directores de orquesta, tales como: Herbert von Karajan (con quien mantuvo una relación artística y personal de más de doce años que incluyó actuaciones en Salzburgo, Berlín y Viena), Claudio Abbado, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Colin Davis, Giuseppe Sinopoli, James Levine, Carlo Maria Giulini, Leonard Bernstein y Zubin Metha. Además de directores de escena como: Franco Zeffirelli, Jean Pierre Ponnelle, Giorgio Strehler, Luigi Comencini y Harold Prince.

    Su repertorio se compone de más de sesenta obras entre las cuales destacan: Andrea Chenier, La Bohème, Tosca, Werther, Don Carlo, Carmen, La Forza del Destino, I Pagliacci, L’Elisir d’Amore, Un Ballo in Maschera, etc. Josep Carreras ha protagonizado varias filmaciones operísticas para Televisión, Cine y Vídeo.

    Su extensa discografía incluye más de 150 grabaciones entre las que destacan 50 óperas completas, oratorios, recitales clásicos y también de música popular. Ha recibido numerosos discos de oro y platino alrededor del mundo.

    Las entradas se pondrán a la venta desde el jueves 2 de abril, por Ticketmaster desde las 11.00 horas.

    Más sobre:MúsicaJosé CarrerasGran Arena MonticelloMúsica Culto

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