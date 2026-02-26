Juanes invitará a Mon Laferte a su show en Viña 2026 para cantar Fotografía

Aunque se presenta mañana jueves en el Festival de Viña del Mar, Mon Laferte se subirá 24 horas antes a la Quinta Vergara.

Esta noche, la cantante chilena se subirá como invitada al show de colombiano Juanes, quien a esta hora se presenta en la versión 2026 del certamen estival, haciendo vibrar al recinto veraniego.

Ambos interpretarán Fotografía, un clásico de Juanes que en su momento lo unió a Nelly Furtado.

Pero entre Laferte y Juanes hay una amistad histórica: los dos se ha vinculado en el hit Amárrame, uno de los grandes éxitos latinos del último tiempo, parte del disco La trenza de la viñamarina, lanzado en 2017.

Ambos artistas ensayaron su versión de Amárrame durante la tarde de este miércoles en el recinto.

Ya en la conferencia de esta misma tarde, Laferte había deslizado la posibilidad de colaborar con el hombre de la camisa negra, expresando su cariño y admiración por él.