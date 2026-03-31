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    Justicia y Venganza en M100: vuelve “La Muerte y la Doncella”, el imprescindible thriller psicológico de Ariel Dorfman

    Bajo la dirección del premiado Rodrigo Bazaes y con un elenco de lujo, la obra cumbre del teatro chileno regresa al Centro Cultural Matucana 100 para interpelar nuestra memoria y la fragilidad de la democracia actual.

    Por 
    Equipo de Culto

    Vuelve a escena una de las obras cumbres de la dramaturgia latinoamericana. “La Muerte y la Doncella” de Ariel Dorfman, pieza que inspiró la aclamada película de Roman Polanski protagonizada por Sigourney Weaver, iniciará una nueva temporada en el Centro Cultural Matucana 100 a partir del 2 de abril y hasta el 19 de abril.

    Bajo la dirección de Rodrigo Bazaes, reconocido por sus recreaciones históricas, como su trabajo en la exitosa serie “Los 80” y la miniserie nominada al Emmy International “Isabel”, la obra se presenta como un thriller psicológico que resuena con particular fuerza en el Chile actual y hacernos reflexionar sobre un contexto global en acelerada polarización política.

    Un día cualquiera en los años 90, Gerardo, un exitoso abogado regresa desde Santiago a su casa de veraneo. Al quedar con el auto averiado en la carretera es ayudado por un desconocido, el doctor Roberto Miranda. La misma noche, Paulina, su esposa, cree reconocer en el desconocido la voz de su torturador. ¿Ojo por ojo, diente por diente?

    “La Muerte y la Doncella” plantea un profundo debate ético: ¿es legítimo buscar la justicia por las propias manos cuando las instituciones fallan? “La obra de Dorfman abre una grieta a nuestro pasado, pero no es solo un texto de memoria nacional, por el contrario, resulta escalofriante para dimensionar los límites de la violencia y la amenaza que viven las democracias en el mundo, interpelando nuestras visiones de la justicia, el perdón, la venganza y la naturaleza humana”, explica Bazaes.

    Sobre la obra

    “La Muerte y la Doncella” es una de las obras hispanoamericanas más representadas y traducidas en el mundo, y este es su último y más exitoso montaje nacional. Destacado entre los mejores del año, desde su estreno en 2023, ha sorprendido por sus conmovedoras actuaciones y una puesta en escena original y esencialista.

    Una nueva oportunidad para encontrarse con un clásico pocas veces representado en nuestro país, desde el primer fin de semana de abril (Semana Santa) en el escenario de M100, con un aplaudido elenco: Valentina Muhr (“El Reemplazante”, “Cromosoma 21″) encabeza el reparto junto a Julián Marras y Daniel Gallo, ambos actores de la exitosa compañía Teatrocinema. El diseño minimalista de Cristián Reyes y la música de Marcello Martínez, que nos sumerge en las clásicas bandas sonoras de suspenso, completan el equipo creativo liderado por Bazaes. A su destacada trayectoria como diseñador y director, con aplaudidos montajes como “Oleanna” de David Mamet, se suma su Dirección de Arte (Production Design) para el esperado estreno de la serie "La casa de los espíritus", inspirada en la novela de Isabel Allende.

    Más sobre:ArteTeatroAriel DorfmanLa Muerte y la DoncellaArte Culto

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