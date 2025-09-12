Kidd Voodoo podría superar el récord de Luis Miguel como el artista con más shows en el Movistar Arena en un año

Kidd Voodoo podría superar el récord de Luis Miguel como el artista con más shows en el Movistar Arena Foto: Pedro Rodríguez

A Kidd Voodoo se le abrió el apetito. El artista más convocante e inquieto del cancionero urbano chileno en la actualidad acaba de sumar su octavo Movistar Arena durante este 2025: será el próximo 10 de diciembre.

La fecha corona los otros siete conciertos que realizó en el mismo recinto en julio pasado, todos agotados, lo que lo transformó en el artista nacional con más presentaciones en el reducto del Parque O’Higgins.

Pero “el Sátiro” apunta hacia lo alto. Con su octavo recital, va encaminado a superar la marca que tiene Luis Miguel como la estrella con más Movistar Arena en un año: el mexicano hizo diez en 2023. Según diversas estimaciones de la industria, Kidd Voddoo podría elevar ese número a su favor.

Ello también lo empujaría a otros logros y conquistas. Por ejemplo, convertirse en un tiempo próximo en número de apertura del Festival de Viña del Mar, a diferencia de este año, que estuvo en una de las jornadas de cierre.

Las cifras del cantante sólo crecen y al parecer no tienen techo.

Los demás conciertos de la gira del chileno en el mes de noviembre se inician el viernes 7 en Lima, Perú; domingo 9 en Buenos Aires, Argentina; 15 en Ciudad de México; sábado 16 en Monterrey; sábado 22 en Puerto Montt; martes 25 en Madrid y domingo 30 en Barcelona, España.

Las entradas para asistir al show de diciembre en el Movistar Arena se pueden adquirir desde este viernes 12 de septiembre al mediodía por Puntoticket.