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    La 4ª Lluvia de Libros reunirá a más de 90 editoriales independientes en GAM para despedir las vacaciones de invierno

    El sábado 4 y domingo 5 de julio, la Plaza Central de GAM será el punto de encuentro para lectores, editoriales, autoras y autores en una nueva edición de la Lluvia de Libros. Organizada por Editoriales de Chile en colaboración con GAM, la iniciativa busca acercar la bibliodiversidad del libro chileno a nuevos públicos.

    Por 
    Equipo de Culto

    Como un broche de oro para despedir las vacaciones de invierno, la Plaza Central de GAM se convertirá en un gran refugio para los amantes de los libros. Entre el sábado 4 y el domingo 5 de julio, la 4ª Lluvia de Libros reunirá a más de 90 editoriales independientes y universitarias del país en una feria gratuita dedicada a la lectura y la bibliodiversidad.

    Entre las 11:00 y las 18:00 horas, quienes visiten la Plaza Central de GAM podrán recorrer una amplia muestra editorial que incluye literatura infantil y juvenil, narrativa, poesía, ensayo, novela gráfica, patrimonio y otras publicaciones que reflejan la riqueza del ecosistema editorial chileno.

    “Estamos muy contentos de recibir nuevamente en GAM a esta iniciativa de la que hemos sido testigos y partícipes desde sus inicios, en 2019. Como centro cultural vivo, que honra a nuestra Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, comprendemos que actividades como éstas dan espacio a que la ciudadanía se abra al pensamiento y cultive un hábito tan enriquecedor como el de la lectura. Y ello se complementa con nuestra decisión de abrir este año un eje de ideas y pensamiento como parte de nuestra oferta disciplinar. Como nodo creativo que impulsa el talento, valoramos también ser parte de esta vitrina dedicada a la edición independiente y universitaria”, enfatiza Alejandra Martí Olbrich, directora ejecutiva GAM.

    La Lluvia de Libros es organizada por Editoriales de Chile, asociación gremial que reúne a 154 editoriales independientes y universitarias. Los sellos participantes abarcan diversos tipos de publicaciones y formatos, ofreciendo una muestra representativa de la producción editorial independiente y universitaria del país.“La Lluvia de Libros es mucho más que una feria: es una oportunidad para encontrarse con el trabajo que realizan editoriales independientes y universitarias y acercarse a la diversidad de libros que hoy se producen en el país. Durante dos días, lectoras y lectores podrán recorrer catálogos, conversar con quienes impulsan estos proyectos y descubrir nuevas lecturas en un espacio pensado para disfrutar de los libros y compartir en familia durante las vacaciones de invierno”, señala Rocío Barros, presidenta de Editoriales de Chile.

    Además de la oferta editorial, la feria también contará con carros de comida y espacios para compartir en familia, convirtiendo la visita en una experiencia cultural para todas las edades.

    Durante ambas jornadas, los públicos podrán acceder directamente a los catálogos de editoriales independientes y universitarias de distintas regiones del país, conocer proyectos editoriales especializados y descubrir libros que habitualmente circulan fuera de los canales tradicionales de venta.

    Con tres ediciones realizadas, la Lluvia de Libros se ha consolidado como un espacio de encuentro para la edición independiente y universitaria, acercando al público a una amplia oferta de catálogos y proyectos editoriales del país.

    Más sobre:LibrosLluvia de LibrosGAMLibros Culto

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