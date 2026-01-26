La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

La banda escocesa Travis vuelve a Chile en un recorrido que pasará por Santiago, Viña del Mar y Frutillar. El cuarteto tocará los grandes clásicos de la banda y algunas canciones de sus proyectos más recientes.

Travis es un grupo de rock alternativo liderado por el vocalista Fran Healy y formada por el guitarrista Andy Dunlop, el bajista Dougie Payne y baterista Neil Primrose. Han sido los autores de discos como The Invisible Band y The Man Who.

Además, han compuesto canciones como Why Does It Always Rain On Me?, Sing, Driftwood, Side, Turn y Closer.

El primer concierto será en el Teatro Municipal de Viña del Mar, ubicado en Plaza José Francisco Vergara, y se realizará el 25 de marzo. Las entradas van desde los 63 mil pesos en galería hasta los tickets de palco a 130 mil.

Después, la banda viajará en dirección sur para presentarse en el Teatro del Lago de Frutillar(Avenida Philippi 1.000) el 27 de marzo. Los precios parten en los 70 mil pesos para la galería y llegan hasta los 155 mil en los espacios de primera fila.

El recorrido finalizará en Santiago, ya que la banda tocará en el Teatro Coliseo, ubicado en Nataniel Cox 59. La fecha del concierto es el 1 de abril. Las entradas van desde los 38 mil pesos en cancha hasta los 52 mil en platea baja.

La venta de tickets comenzará el 28 de enero. Para las personas que quieran ir a los conciertos de Viña del Mar y Frutillar, el portal de compra es Ticketplus a las 10:00 horas. Mientras que, para la fecha en Santiago, los boletos se compran por Puntoticket al medio día.