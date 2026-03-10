SUSCRÍBETE
    La destacada DJ Amie Lens regresa a Chile

    Cultora del techno de clase mundial, la belga se presentará el sábado 6 de junio en Espacio Riesco. Las entradas saldrán a la venta por Puntoticket.

    Por 
    Equipo de Culto

    La máxima referente del techno mundial, Amelie Lens, confirma su esperado regreso a Chile con un espectáculo de alto impacto programado para el próximo sábado 6 de junio en Espacio Riesco.

    La reconocida DJ y productora belga vuelve al país tras el rotundo éxito de su última presentación el pasado 14 de junio de 2025, fecha que agotó completamente sus entradas y consolidó su enorme conexión con el público local.

    Con una carrera meteórica que la ha llevado a encabezar los principales festivales y clubes del mundo, Amelie Lens se ha posicionado como una de las artistas más influyentes del techno contemporáneo.

    Su sonido, caracterizado por una intensidad hipnótica, grooves contundentes y una energía constante en la pista de baile, la ha convertido en una figura clave del hard techno global, además de liderar proyectos como su sello EXHALE, plataforma desde la cual impulsa a nuevas generaciones de artistas de la escena electrónica.

    Las entradas estarán disponibles a través de PuntoTicket a partir del 12 de marzo. Además, desde hoy 10 de marzo a las 12:00 horas, los fans podrán inscribirse para acceder a una preventa exclusiva que comenzará el 12 de marzo a las 10:30 horas (inscríbete aqui). Mientras que la venta general se iniciará ese mismo día a las 12:00 horas.

    El sistema de compra incluirá también el Plan de Reserva, modalidad que permite asegurar el ticket mediante un abono inicial de $20.000, pagando el saldo restante en dos cuotas iguales sin interés, facilitando así el acceso a uno de los eventos electrónicos más esperados del año.

