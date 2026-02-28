SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “La mejor rapera es chilena”: Ana Tijoux llega por primera vez al Festival de Viña como invitada de Paulo Londra

    La artista pisó el escenario de la Quinta Vergara en medio de la ovación del público.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    VICTOR HUENANTE

    Fue una sorpresa, de hecho el mismo Paulo Londra lo resaltó: “Les dije que les tenía una sopresita, no se la esperaban”.

    El argentino fue el encargado de abrir la última noche del Festival de Viña 2026, y mientras interpretaba Mujer Maravilla, anunció que subiría al escenario una artista local.

    “Hablando de mujer maravilla, tengo una invitada. La mejor rapera es chilena y se llama Ana Tijoux”, anunció el músico.

    Así, entre la ovación del público, una de las artistas nacionales más destacadas en la industria se subió al escenario más importante del país.

    Ana Tijoux interpretó parte de su éxito Rosa de los Vientos y después cantó 1977. Fue en esta canción cuando compartió con Paulo Londra, quien reversionó una estrofa en alusión a su año de nacimiento: 1998, empalmándola con Mi versión.

    La relación entre Tijoux y Viña ha sido áspera: por años se ha negado a actuar en la Quinta Vergara e incluso en 2019 dijo que la habían invitado gratis a un homenaje a Lucho Gatica, criticando a la organización y recalcando que no lo aceptó.

    Más sobre:Festival de viñaViña 2026Paulo LondraAnita TijouxQuinta Vergaraúltima nochesexta noche

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paulo Londra abre la noche final de Viña cantando sobre un cubo gigante y sorprende con la presencia de Ana Tijoux

    Lo bueno y lo malo que dejó el Festival de Viña 2026

    Los orígenes de Paulo Londra en las batallas callejeras de Argentina

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    Puro urbano: Paulo Londra abre con ritmo y facha de boxeador la noche final de Viña 2026

    EE.UU. comienza el decomiso de un petrolero y los casi dos millones de barriles de crudo venezolano que transportaba

    Lo más leído

    1.
    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

    2.
    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile

    3.
    Puro urbano: Paulo Londra abre con ritmo y facha de boxeador la noche final de Viña 2026

    Puro urbano: Paulo Londra abre con ritmo y facha de boxeador la noche final de Viña 2026

    4.
    Chile gana por segundo año consecutivo la competencia folclórica con la canción Valoración de A los 4 Vientos

    Chile gana por segundo año consecutivo la competencia folclórica con la canción Valoración de A los 4 Vientos

    5.
    Presidente Boric celebra el histórico paso de Mon Laferte por Viña 2026

    Presidente Boric celebra el histórico paso de Mon Laferte por Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta
    Chile

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

    Adolescente de 16 años en riesgo vital tras ser baleado en intento de encerrona en Maipú

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos
    Negocios

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo tras su eliminación del BCI Seguros ChileOpen: “Puede ser que haya pesado un poco el cansancio”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo tras su eliminación del BCI Seguros ChileOpen: “Puede ser que haya pesado un poco el cansancio”

    La Serena derrota de visita a Cobresal y complica aún más a la U en la tabla de posiciones

    Alejandro Tabilo cae con el sólido Sebastián Báez y el BCI Seguros ChileOpen queda sin nacionales

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Paulo Londra abre la noche final de Viña cantando sobre un cubo gigante y sorprende con la presencia de Ana Tijoux
    Cultura y entretención

    Paulo Londra abre la noche final de Viña cantando sobre un cubo gigante y sorprende con la presencia de Ana Tijoux

    Lo bueno y lo malo que dejó el Festival de Viña 2026

    Los orígenes de Paulo Londra en las batallas callejeras de Argentina

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    EE.UU. comienza el decomiso de un petrolero y los casi dos millones de barriles de crudo venezolano que transportaba

    OIEA detecta actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por EE.UU.

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango