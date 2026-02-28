“La mejor rapera es chilena”: Ana Tijoux llega por primera vez al Festival de Viña como invitada de Paulo Londra

Fue una sorpresa, de hecho el mismo Paulo Londra lo resaltó: “Les dije que les tenía una sopresita, no se la esperaban”.

El argentino fue el encargado de abrir la última noche del Festival de Viña 2026, y mientras interpretaba Mujer Maravilla, anunció que subiría al escenario una artista local.

“Hablando de mujer maravilla, tengo una invitada. La mejor rapera es chilena y se llama Ana Tijoux”, anunció el músico.

Así, entre la ovación del público, una de las artistas nacionales más destacadas en la industria se subió al escenario más importante del país.

Ana Tijoux interpretó parte de su éxito Rosa de los Vientos y después cantó 1977. Fue en esta canción cuando compartió con Paulo Londra, quien reversionó una estrofa en alusión a su año de nacimiento: 1998, empalmándola con Mi versión.

La relación entre Tijoux y Viña ha sido áspera: por años se ha negado a actuar en la Quinta Vergara e incluso en 2019 dijo que la habían invitado gratis a un homenaje a Lucho Gatica, criticando a la organización y recalcando que no lo aceptó.