La música independiente se toma Matucana 100 en el festival Ruidograma

Un festival que amplifica la escena independiente y alternativa. De esa forma se presenta Ruidograma Radar de Bandas, la cita que se hará el 12 de septiembre en Matucana 100 y que está vinculada a En órbita, otra instancia estelar en el país de los sonidos más inquietos.

Por lo demás, el evento tiene como invitados a la banda estadounidense A Place to Bury Strangers y a los chilenos de Asia Menor, una de las revelaciones de los últimos años en el país en la escena de guitarras. Ellos encabezan una camada de invitados con epicentro en el indie, el noise y el post punk.

El festival tendrá lugar en la explanada y el espacio huerta de Matucana 100, convocando a un público transversal abierto a la exploración artística.

Pero no sólo se tratará de música: como si apuntara a convertirse en una comunidad donde confluyen amplias miradas, también contará con una feria cultural dedicada a sellos discográficos, editoriales, fanzines y objetos vinculados al arte independiente. Una instancia pensada como nodo de intercambio y fortalecimiento de redes creativas.

En el caso de los estadounidenses A Place to Bury Strangers, llegan con el cartel de leyenda del noise rock y el shoegaze. La agrupación liderada por Oliver Ackermann aterriza con una trayectoria brutalmente atmosférica, marcada por un sonido que ha influido a generaciones enteras de artistas alternativos, tal como lo demuestra su más reciente entrega, Synthesizer (2024).

Desde el panorama local, se suman tres proyectos que tensionan y expanden los límites de la escena independiente: los ya mencionados Asia Menor (del sello Fisura), con una apuesta post-punk urgente y frontal desde Santiago, con letras cargadas de tensión social. Conocidos originalmente como Enola Gay, obtuvieron el premio Mejor Nuevo Artista de los Premios Pulsar de 2024.

Por su parte, Talismán (de Poxi Records) explora la psicodelia con tintes kraut y ambient, ideal para perderse en el trance sonoro.

Finalmente, Adelaida, provenientes de Valparaíso, son referentes obligados del shoegaze y el noise pop facturados en el país, ejemplo de descentralización cultural con una década de trayectoria.

Todas estas bandas integran una escena chilena vinculada a lenguajes como el post punk que está en su máximo punto de ebullición, con discos elogiados por la crítica, una creciente devoción de público y planes de expansión.

Las entradas para Ruidograma se pueden adquirir vía Ticketplus.

Entradas:

Preventa 1: $22.000 + recargo (70 entradas)

Preventa 2: $27.000 + recargo (270 entradas)

General: $33.000 + recargo (160 entradas)

Más información: www.enorbitafestival.com | IG: @enorbitafestival