SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La película más odiada de Leonardo DiCaprio: “A la gente no le gustó”

    Antes que el actor se convirtiera en una mega estrella, un filme de 1995 fue acaso el peor de su carrera y a nadie pareció gustarle mucho. Acá te contamos cuál es.

    Por 
    Equipo de Culto
    Leonardo DiCaprio

    Desde que Leonardo DiCaprio se convirtió en un nombre mundialmente reconocido gracias a Titanic, su carrera ha tenido algunos tropiezos —siendo La playa el más recordado—, pero uno de los primeros ocurrió incluso antes de alcanzar la fama global.

    Se trata de Total eclipse, de 1995, dirigida por Agnieszka Holland, donde el actor ofreció una interpretación arriesgada del poeta Arthur Rimbaud que, sin embargo, no fue bien recibida.

    “A la gente no le gustó”, resumió el propio DiCaprio, en una evaluación que coincide con la recepción crítica de la época.

    Excluyendo su participación temprana en Critters 3, esta fue la película peor valorada de su carrera hasta ese momento, e incluso hoy compite con La playa como uno de sus trabajos menos apreciados.

    El filme también marcó una excepción en su trayectoria: ha sido la única vez que trabajó bajo la dirección de una mujer, aunque el propio contexto sugiere que su bajo rendimiento no estuvo relacionado con ello. DiCaprio reflexionó con ironía sobre su recepción.

    “Creo que a los únicos que les gustó Total eclipse fueron a los que les gustaba Rimbaud… aunque a muchos de ellos tampoco”.

    En plena década de los 90, la controversia en torno a la película se centró más en el beso entre DiCaprio y David Thewlis que en sus méritos cinematográficos, desviando la conversación hacia un aspecto que terminó por eclipsar cualquier otra valoración artística.

    Más sobre:CineLeonardo DiCaprioEclipse totalCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    Armada realizó fiscalización por mar y aire a flotas pesqueras entre Valparaíso y Rapa Nui

    Kast en medio de tensión por alza de combustibles: “Las medidas son difíciles, pero siempre vamos a hablar con la verdad”

    Guía: quién es quién en la serie de Harry Potter que llegará a HBO

    Marco Antonio de la Parra se viste de Shakespeare para el Día del Teatro

    Jorge Hermann: “El Mepco tiene que perfeccionarse (…) tiene bastante flexibilidad para manipularlo”

    Lo más leído

    1.
    Guía: quién es quién en la serie de Harry Potter que llegará a HBO

    Guía: quién es quién en la serie de Harry Potter que llegará a HBO

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios

    Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios

    La tolerancia cero de la Suprema por trabajadores que viajaron al extranjero con licencia médica llega a la Cuarta Sala
    Chile

    La tolerancia cero de la Suprema por trabajadores que viajaron al extranjero con licencia médica llega a la Cuarta Sala

    Armada realizó fiscalización por mar y aire a flotas pesqueras entre Valparaíso y Rapa Nui

    Kast en medio de tensión por alza de combustibles: “Las medidas son difíciles, pero siempre vamos a hablar con la verdad”

    Jorge Hermann: “El Mepco tiene que perfeccionarse (…) tiene bastante flexibilidad para manipularlo”
    Negocios

    Jorge Hermann: “El Mepco tiene que perfeccionarse (…) tiene bastante flexibilidad para manipularlo”

    Andina-Los Bronces: La FNE y organismos extranjeros aprueban el plan minero conjunto de Codelco y Anglo American

    El cortoplacismo y la educación

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo
    Tendencias

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge
    El Deportivo

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge

    La reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas es ley: Cámara aprueba ampliamente los cambios en histórica votación

    Chileno campeón sudamericano en karting prepara su debut en la Fórmula 4 CEZ

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google
    Tecnología

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Nintendo reduce en más de un 30% la producción de la Switch 2

    La película más odiada de Leonardo DiCaprio: “A la gente no le gustó”
    Cultura y entretención

    La película más odiada de Leonardo DiCaprio: “A la gente no le gustó”

    Guía: quién es quién en la serie de Harry Potter que llegará a HBO

    Marco Antonio de la Parra se viste de Shakespeare para el Día del Teatro

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro
    Mundo

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    “Es ideal para dirigirla”: Las razones de Sheinbaum para mantener apoyo a Bachelet para la ONU

    ¿Meloni pierde la estabilidad de su gobierno?: Primera ministra italiana corta cabezas tras derrota de su reforma judicial

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme