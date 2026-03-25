La película más odiada de Leonardo DiCaprio: “A la gente no le gustó”

Desde que Leonardo DiCaprio se convirtió en un nombre mundialmente reconocido gracias a Titanic, su carrera ha tenido algunos tropiezos —siendo La playa el más recordado—, pero uno de los primeros ocurrió incluso antes de alcanzar la fama global.

Se trata de Total eclipse, de 1995, dirigida por Agnieszka Holland, donde el actor ofreció una interpretación arriesgada del poeta Arthur Rimbaud que, sin embargo, no fue bien recibida.

“A la gente no le gustó”, resumió el propio DiCaprio, en una evaluación que coincide con la recepción crítica de la época.

Excluyendo su participación temprana en Critters 3, esta fue la película peor valorada de su carrera hasta ese momento, e incluso hoy compite con La playa como uno de sus trabajos menos apreciados.

El filme también marcó una excepción en su trayectoria: ha sido la única vez que trabajó bajo la dirección de una mujer, aunque el propio contexto sugiere que su bajo rendimiento no estuvo relacionado con ello. DiCaprio reflexionó con ironía sobre su recepción.

“Creo que a los únicos que les gustó Total eclipse fueron a los que les gustaba Rimbaud… aunque a muchos de ellos tampoco”.

En plena década de los 90, la controversia en torno a la película se centró más en el beso entre DiCaprio y David Thewlis que en sus méritos cinematográficos, desviando la conversación hacia un aspecto que terminó por eclipsar cualquier otra valoración artística.