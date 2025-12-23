SUSCRÍBETE POR $1100
    Libro de conversaciones musicales con Jorge González se lanza en San Miguel

    La autora Johanna Watson conversa en el texto Escuchando radio. Canciones que inspiraron a Jorge González con el músico nacional, en torno a las composiciones que han marcado su vida, desde Los Jaivas hasta Guns N' Roses.

    Equipo de Culto
    Libro de conversaciones musicales con Jorge González se lanza en San Miguel

    Este martes 23 de diciembre, a las 20:00 horas, San Miguel —comuna natal de Jorge González y cuna histórica de Los Prisioneros— será escenario del lanzamiento del libro Escuchando radio. Canciones que inspiraron a Jorge González, de la escritora musical Johanna Watson, publicado por Editorial Pehuén.

    La actividad se realizará en la Plaza K8 del Museo a Cielo Abierto de San Miguel, ubicada en calle Carlos Edwards, entre José Joaquín Prieto y Pasaje F, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la comuna. En uno de sus murales se encuentra un homenaje visual a Los Prisioneros, reforzando el vínculo simbólico entre el libro, el músico y el lugar donde se gestó una de las bandas más influyentes de la música chilena.

    Escuchando radio es un recorrido íntimo por once canciones que marcaron la vida y sensibilidad artística de Jorge González. A partir de conversaciones sostenidas durante el 2020 con Johanna Watson, el libro construye un diálogo honesto y profundo donde conviven música, memoria, humor, crítica y profundidad, “ofreciendo un retrato cercano y poco habitual del icónico músico chileno”, según dice un comunicado.

    “El libro adquiere un valor singular desde la perspectiva de género: se trata del primer volumen de conversaciones con Jorge González realizado por una mujer, estableciendo una voz femenina inédita en este tipo de publicaciones. Desde una escritura sensible y empática, Johanna Watson propone una escucha distinta, capaz de acceder a dimensiones emocionales, oníricas y reflexivas del músico, ampliando los modos tradicionales de aproximarse a su figura", sigue el comunicado.

    El prólogo del libro está a cargo de Cecilia Aguayo, única integrante femenina que tuvo Los Prisioneros, cuya participación refuerza el cruce entre memoria musical, historia de la banda y una mirada femenina que dialoga con su legado cultural.

    El libro cuenta además con la colaboración de destacados artistas gráficos y músicos. La portada fue realizada por el artista visual Tomás Ives, y en sus páginas se incluyen testimonios y aportes del cantante de Santaferia Pollo González, Florcita Motuda, Eduardo Parra, Álvaro López (Los Bunkers), Álvaro Henríquez, Javiera Mena, Cler Canifrú, entre otras voces relevantes de la música chilena.

    Los Prisioneros Archivo Histórico/Cedoc Copesa.

    El lanzamiento contempla un programa que cruza música y conversación, con la participación del músico Ángelo Pierattini y artistas invitados sorpresa. Además, se desarrollará un panel de conversación moderado por la periodista Muriel Riveros, junto a la autora Johanna Watson y la artista plástica Jacqueline Fresard, quien participa en el libro desde su dimensión visual y creativa.

    Durante la jornada habrá venta y firma de libros en el lugar.

    La actividad cuenta con el apoyo y colaboración del Club Cultural, Social y Deportivo K8, el Centro Cultural Mixart, la Junta de Vecinos Villa San Miguel y la Corporación Cultural de San Miguel. Cuenta además con el apoyo de la panadería artesanal La Boulangerie y de los vinos de autor Alas de Parra, reforzando el carácter colaborativo y comunitario de este lanzamiento.

    La entrada es gratuita y dirigida a todo público.

