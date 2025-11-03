OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Culto

Linkin Park remeció al Estadio Nacional con la atronadora voz de Emily Armstrong

Los californianos debutaron en el Estadio Nacional con un show que permitió apreciar su nueva era, con Emily Armstrong como cantante. Un show en que el grupo sonó contundente y su nueva vocalista lució su capacidad como intérprete. El aplauso del público premió su talento, como una bendición que asegura la continuidad del proyecto.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal
Linkin Park en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Como antaño, cuando pasaron nombres de la primera línea del rock por el Estadio Nacional, el regreso de Linkin Park a Chile, ofrecía una noche de nostalgia de la última gran época del género.

Sin ser una banda masiva el grupo californiano logró reunir una respetable convocatoria en el coloso de Ñuñoa, a pesar de no llenarse por completo. Su tercera presentación en el país, tiene la novedad de ser la primera sin Chester Bennington, en la nueva era del grupo con Emily Armstrong en la voz y nuevo álbum, From Zero. Un desafío entonces, era ver al grupo en la puesta en escena de su reactivación artística.

Con todo, la presencia mayoritaria de público sub 40 -con las poleras negras de rigor-, evidencia el éxito que han logrado las presentaciones de las bandas de fines de los noventa y los primeros 2000. La rápida venta de entradas para el próximo show en Chile de Korn, en el Parque Estadio Nacional, además de la demanda por ver este año a System of a Down, así lo demuestran.

Linkin Park en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Una cuenta regresiva, que arrancó 8 minutos antes del inicio del concierto, contribuyó a preparar la tensión. Eso permitió que la audiencia coreara -con teléfonos en mano- los segundos finales. Sonó entonces una pieza que mezclaba distintos guiños de canciones de la banda. Fue el marco para la entrada de Linkin Park. El respetable respondió con una ovación. Mike Shinoda comenzó a rapear las líneas iniciales de Somewhere I belong. El coro estalla y aparece la voz poderosa de Armstrong. El público corea y no pocos agitan las cabezas. Parecen dar su aprobación; ella suena conmovedora.

De inmediato, sin pausas, siguen con Points of authority. Suena contundente, con el rodaje que han ganado con la gira. Es el primer momento en que el grupo saluda. Un lacónico “gracias” de Shinoda. Luego pide aliento al público antes de acometer con Crawling, uno de los himnos de Linkin Park. Armstrong muestra que puede manejar los picos emocionales de la canción. A su estilo despliega su voz en el intenso estribillo de notas largas. El público orgullosamente millenial, corea y registra el momento con los móviles. “¡Emily!¡Emily!¡Emily!”, gritan desde la preferencial, como saludando a gritos a la cantante. De manera simbólica, siguen con The emptiness machine, la primera canción estrenada en la nueva era del grupo. Mucha gente la conoce e incluso la corea. Así termina el primero de los cuatro actos de la noche.

Linkin Park en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Los segmentos se marcan con piezas instrumentales de sonoridad inquietante, complementada con juegos de luces y figuras abstractas y tramas de colores en las pantallas. La música es la protagonista. El despliegue escénico de Linkin Park no tiene demasiados aspavientos. El público enciende las luces de los teléfonos y con el movimiento acompasado de los brazos en alto sigue The Catalyst, momento que se corona con una explosión de confeti. Cuando la canción ya pasó, Armstrong lanza un “wuau”, como sorprendida por lo que sucedió. Nuevamente se escuchan los “¡Emily!¡Emily!¡Emily!”, desde el público.

El set está cargado a los temas de From Zero, el álbum de 2024 que funcionó como un reboot de Linkin Park, los que en general son escuchados con respeto, aunque sí hay varios que son conocidos por la fanaticada más militante. Shinoda se permite incluir parte de Where’d you go, de su proyecto Fort Minor, acaso como para marcar que él es quien manda en el grupo.

Canciones como Over each other y la dramática Waiting for the end, permiten apreciar la capacidad como intérprete de Armstrong. Canta con técnica, es muy afinada y maneja con criterio los matices. Conoce bien su voz y es capaz de colorear con toques de entonación gutural, que sorprenden y suenan con mucha claridad. Y nuevamente bajan los “¡Emily!¡Emily!¡Emily!”, esta vez ya con más fuerza. Luego, Emily y Mike Shinoda caminan por la pasarela que conecta con el escenario. Saludan al público. Luego Emily lanza el feroz grito que abre Two Faced, uno de los temas de From Zero. El headbanging es masivo. Los riffs de afinación grave atronan en la fría noche de primavera. Pero la voz de Armstrong es incandescencia neta.

Linkin Park en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Hay momentos de intermedio, como el breve solo del DJ Joe Hahn en la tornamesa, el instrumento que caracterizó esa era del nü metal. Luego, Shinoda tiene su momento; rapea y mientras lanza sus rimas, baja hasta las primeras filas. Saluda a los extasiados fans y a uno de ellos le regala su jockey. El respetable brama. “¡Linkin Park!¡Linkin Park!¡Linkin Park!” gritan ahora. Y en el escenario, Armstrong ruge con ferocidad al cantar la intensa IGYEIH. El segmento cierra con One step closer, nuevamente con generoso despliegue de confeti.

Tras un momento de pausa, que se mantuvo con imágenes de los entusiastas fans en las pantallas, el show sigue con un segmento más breve. El arpegio de piano abre Lost, lo que permite el despliegue de Emily Armstrong en un plano más cercano al de una balada, tras el atronador final del segmento anterior. Las luces de los teléfonos iluminan la noche en Ñuñoa. Siguen con Stained, uno de los temas del nuevo álbum en que Shinoda y Armstrong empalman sus voces. El público se entusiasma al sonar What I’ve done, que la cantante interpreta con intensidad. La clave es que no imita al desaparecido Chester Bennington, sino que ha mostrado que es capaz de adaptar el repertorio a su estilo y además su poderosa voz gritada, en vivo suena rotunda.

El segmento final destaca con temas como Numb, del clásico álbum Meteora, y otros temas de su era original como From the inside y Bleed it out. El grupo interpreta correctamente, con un sonido bien desplegado. El público, ya entregado al recuerdo, bramó con el repaso de Hybrid Theory con Papercut y el himno In the end. El escenario vuelve a llenarse de confeti mientras el grupo descarga los riffs de la urgente Faint, que Armstrong se apropia notablemente. Los aplausos bajan desde la galería y los palcos para saludar a la saludable reinvención de Linkin Park. Un paso complejo, pero que lograron salvar gracias al tesón de Mike Shinoda y la capacidad de Emily Armstrong.

Linkin Park en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.
Más sobre:Linkin ParkEstadio NacionalConciertoMike ShinodaEmily ArmstrongHybrid TheoryFrom ZeroMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Con masiva participación cierra la votación anticipada para alcaldía de Nueva York

Incendio en galpones de Zofri se extiende por más de 24 horas: suspenden actividades físicas en colegios de Iquique y Alto Hospicio

Terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán

Detienen a hombre tras agredir con arma blanca a su expareja en Quinta Normal

Milei designa a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de Argentina

Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos

Lo más leído

1.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

2.
Encarcelan a adulto mayor por el homicidio de su hermano en Coquimbo: víctima fue asfixiada y descuartizada

Encarcelan a adulto mayor por el homicidio de su hermano en Coquimbo: víctima fue asfixiada y descuartizada

3.
Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

4.
Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

5.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Incendio en galpones de Zofri se extiende por más de 24 horas: suspenden actividades físicas en colegios de Iquique y Alto Hospicio
Chile

Incendio en galpones de Zofri se extiende por más de 24 horas: suspenden actividades físicas en colegios de Iquique y Alto Hospicio

Detienen a hombre tras agredir con arma blanca a su expareja en Quinta Normal

Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes
Negocios

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes

Un negocio emblemático en contracción: hay 20% menos de panaderías que en el 2019

Scooters eléctricos: el retorno de Lime a América Latina y su apuesta por Chile

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días
Tendencias

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Un circuito de norte a sur: destacada vuelta de ciclismo tuvo su cierre en Puerto Montt
El Deportivo

Un circuito de norte a sur: destacada vuelta de ciclismo tuvo su cierre en Puerto Montt

Daniel Garnero le baja el perfil a la caída de la UC en la lucha por el Chile 2: “No dependemos de nadie, solo de nosotros”

El punto no le sirve a Unión Española: empata con Everton con un jugador más y sigue en zona de descenso

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Linkin Park remeció al Estadio Nacional con la atronadora voz de Emily Armstrong
Cultura y entretención

Linkin Park remeció al Estadio Nacional con la atronadora voz de Emily Armstrong

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

Con masiva participación cierra la votación anticipada para alcaldía de Nueva York
Mundo

Con masiva participación cierra la votación anticipada para alcaldía de Nueva York

Terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán

Milei designa a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de Argentina

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”