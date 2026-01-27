SUSCRÍBETE POR $1100
    Llega “Buena suerte, diviértete, no mueras”, la sátira futurista de la que todos están hablando

    La nueva película de Gore Verbinski combina ciencia ficción, humor negro y acción desatada para reflexionar sobre la inteligencia artificial, el destino y nuestra adicción a la tecnología. Aterrizará en salas chilenas el 12 de marzo.

    Equipo de Culto
    Llega "Buena suerte, diviértete, no mueras", la sátira futurista de la que todos están hablando

    Dirigida por Gore Verbinski (el visionario detrás de “El Aro” y la trilogía original de “Piratas del Caribe”), “Buena suerte, diviértete, no mueras”, película que llegará el 12 de marzo a salas chilenas, propone una sátira tan delirante como inquietantemente actual sobre la inteligencia artificial, la dependencia tecnológica y la urgente necesidad de conexión humana.

    Todo comienza cuando un hombre que dice venir del futuro irrumpe en un pequeño restaurant de Los Ángeles con una advertencia imposible de ignorar: el mundo está a punto de terminar y sólo un grupo muy específico —una combinación exacta, improbable y bastante descontenta de personas— puede evitarlo. Ese espacio cotidiano se transforma en el epicentro de una misión global que mezcla conspiración, comedia negra y una amenaza tecnológica fuera de control.

    Ese es el punto de partida de una explosiva mezcla de ciencia ficción, acción y humor irreverente, que no sólo busca entretener sino también incomodar, funcionando como una sátira mordaz sobre la fe ciega en la tecnología y la ilusión de que siempre habrá alguien más —un “elegido”— encargado de salvar el mundo.

    Visualmente audaz y narrativamente impredecible, la película combina una estética futurista con elementos rústicos y cotidianos, reforzando el contraste entre lo extraordinario y lo banal. En ese cruce, Verbinski despliega una puesta en escena caótica y lúdica que dialoga con el absurdo del presente y con la ansiedad colectiva frente a un futuro dominado por la inteligencia artificial.

    “Un sueño febril, hilarante y sorprendentemente oscuro”

    La crítica ha respondido con entusiasmo: la cinta ostenta un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, donde ha sido celebrada por su audacia narrativa y su humor irreverente.

    Variety la define como “una versión salvajemente inventiva y sin disculpas del cine de bucles temporales, realizada con la destreza de un verdadero virtuoso”, mientras que IGN la califica como “un sueño febril, hilarante y sorprendentemente oscuro… uno de los mejores filmes de ciencia ficción reciente”.

    El regreso de Verbinski ha sido especialmente destacado por su versatilidad para moverse entre géneros y tonos, consolidando una película que dialoga con referentes contemporáneos de la sátira y la ciencia ficción, pero con una identidad propia y reconocible.

    Con un elenco liderado por Sam Rockwell, acompañado por Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple y Asim Chaudhry, la película juega constantemente con una pregunta incómoda: no eres el elegido. ¿o sí?

