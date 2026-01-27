Llega “Buena suerte, diviértete, no mueras”, la sátira futurista de la que todos están hablando

Dirigida por Gore Verbinski (el visionario detrás de “El Aro” y la trilogía original de “Piratas del Caribe”), “Buena suerte, diviértete, no mueras”, película que llegará el 12 de marzo a salas chilenas, propone una sátira tan delirante como inquietantemente actual sobre la inteligencia artificial, la dependencia tecnológica y la urgente necesidad de conexión humana.

Todo comienza cuando un hombre que dice venir del futuro irrumpe en un pequeño restaurant de Los Ángeles con una advertencia imposible de ignorar: el mundo está a punto de terminar y sólo un grupo muy específico —una combinación exacta, improbable y bastante descontenta de personas— puede evitarlo. Ese espacio cotidiano se transforma en el epicentro de una misión global que mezcla conspiración, comedia negra y una amenaza tecnológica fuera de control.

Ese es el punto de partida de una explosiva mezcla de ciencia ficción, acción y humor irreverente, que no sólo busca entretener sino también incomodar, funcionando como una sátira mordaz sobre la fe ciega en la tecnología y la ilusión de que siempre habrá alguien más —un “elegido”— encargado de salvar el mundo.

Visualmente audaz y narrativamente impredecible, la película combina una estética futurista con elementos rústicos y cotidianos, reforzando el contraste entre lo extraordinario y lo banal. En ese cruce, Verbinski despliega una puesta en escena caótica y lúdica que dialoga con el absurdo del presente y con la ansiedad colectiva frente a un futuro dominado por la inteligencia artificial.

“Un sueño febril, hilarante y sorprendentemente oscuro”

La crítica ha respondido con entusiasmo: la cinta ostenta un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, donde ha sido celebrada por su audacia narrativa y su humor irreverente.

Variety la define como “una versión salvajemente inventiva y sin disculpas del cine de bucles temporales, realizada con la destreza de un verdadero virtuoso”, mientras que IGN la califica como “un sueño febril, hilarante y sorprendentemente oscuro… uno de los mejores filmes de ciencia ficción reciente”.

El regreso de Verbinski ha sido especialmente destacado por su versatilidad para moverse entre géneros y tonos, consolidando una película que dialoga con referentes contemporáneos de la sátira y la ciencia ficción, pero con una identidad propia y reconocible.

Con un elenco liderado por Sam Rockwell, acompañado por Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple y Asim Chaudhry, la película juega constantemente con una pregunta incómoda: no eres el elegido. ¿o sí?