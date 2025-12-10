Locura por Rosalía: la cantante suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena a su paso por Chile
La cantante prácticamente agotó sus dos fechas iniciales en el Movistar Arena, por lo que agregó otros dos conciertos en el mismo lugar. Lee aquí las coordenadas.
Rosalía está en su mejor momento, qué duda cabe. Lux es el álbum más debatido, analizado y comentado del año, y ha convertido a la española en un nombre ineludible de nuestra era.
Por lo mismo, su paso por el país -su regreso, en rigor- se ha convertido en un suceso. Los recitales del 24 y 25 de julio ya anunciados casi se agotaron en horas, por lo que la productora DG Medios ha anunciado que se suman otros dos espectáculos para el 27 y 29 de julio de 2026 en el mismo Movistar Arena.
La preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Santander para las dos nuevas fechas anunciadas, comienza este jueves 11 de diciembre a las 11am.
La venta general comenzará inmediatamente finalizado el stock de preventa, o el viernes 12 de diciembre a las 11am. Lo que ocurra primero.
Ambas modalidades en Puntoticket.com
