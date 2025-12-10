Locura por Rosalía: la cantante suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena a su paso por Chile

Rosalía está en su mejor momento, qué duda cabe. Lux es el álbum más debatido, analizado y comentado del año, y ha convertido a la española en un nombre ineludible de nuestra era.

Por lo mismo, su paso por el país -su regreso, en rigor- se ha convertido en un suceso. Los recitales del 24 y 25 de julio ya anunciados casi se agotaron en horas, por lo que la productora DG Medios ha anunciado que se suman otros dos espectáculos para el 27 y 29 de julio de 2026 en el mismo Movistar Arena.

La preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Santander para las dos nuevas fechas anunciadas, comienza este jueves 11 de diciembre a las 11am.

La venta general comenzará inmediatamente finalizado el stock de preventa, o el viernes 12 de diciembre a las 11am. Lo que ocurra primero.

Ambas modalidades en Puntoticket.com