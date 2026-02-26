Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

Lollapalooza Chile 2026 abre su Lolla Store este martes 3 y hasta el 12 de marzo en Cenco Costanera (nivel -1) para que los fans puedan retirar su pulsera y carguen saldo: rápido, seguro y cómodo. El llamado es a aprovechar esta opción preferente y así evitar filas, disfrutar de compras ágiles con Cashless y así llegar preparado al festival. Las pulseras se podrán retirar de lunes a domingo de 11.00 a 20.30 hrs.

Las pulseras se pueden cargar desde el 3 de marzo de las siguientes formas:Carga Online: creando un Personal Account en www.ticketmaster.cl o en www.lollapaloozacl.com. Una vez en el Parque el público debe ir a los Kioskos Cashless, habilitados en diversos puntos para sincronizar el saldo y estará listo para realizar las compras que requiera Carga Presencial en Lolla Store en Cenco Costanera desde el 3 al 12 de marzo, de 10:00 a 20:30 hrs.

Al momento de cargarla, la pulsera quedará activada y lista para realizar compras. Carga a través de la Aplicación Mi Banco para clientes del Banco de Chile desde el 2 al 15 de marzo.

La carga será automática, y quedará lista para realizar compras.Desde el 13 de marzo de 2026, únicamente se podrán comprar Lolla Pesos para cargar la Pulsera:Carga Online: creando un Personal Account en www.ticketmaster.cl y/o www.lollapaloozacl.com. Una vez en el festival, acercándose a los Kioskos Cashless, habilitados para sincronizar el saldo y así realizar las compras requeridas. Además al momento de sincronizar el saldo, el usuario también validará su mayoría de edad.

Carga Presencial en los puntos habilitados dentro del Festival en los Kioskos Cashless, y cargar con dinero en efectivo, tarjeta de crédito o débito. Automáticamente el saldo quedará sincronizado y listo para realizar las compras que necesite. Carga en Aplicación Mi Banco para clientes del Banco de Chile hasta el 15 de marzo de 2026. Al momento de cargarla, la pulsera quedará activada y lista para realizar compras.

Consulta de Saldo

Podrán consultar el saldo con el código/shortag asociado a la Pulsera en:

- Cualquier Kiosko Cashless dentro del parque.

- Online en www.ticketmaster.cl y/o www.lollapaloozacl.com ingresando a la Personal Acount.

- Aplicación Mi Banco para clientes Banco de Chile.

Si al finalizar Lollapalooza Chile 2026, el usuario quedó con saldo, lo puede recuperar:

1- Si la carga fue presencial -en Lolla Store o en el Parque- o por la Aplicación Mi Banco del Banco de Chile, deberá completar el formulario que se encontrará disponible desde el 16 al 23 de marzo en www.ticketmaster.cl y www.lollapaloozacl.com.

2- Si la carga fue online con la Personal Account y el saldo restante es inferior al monto cargado inicialmente, la devolución se realizará de forma automática, dependiendo del medio de pago:

- Si usó una tarjeta bancaria el reembolso del saldo se realizará de forma automática a la misma tarjeta.

- Si usó dos o más tarjetas bancarias, la devolución automática se efectuará en el mismo orden en que las tarjetas bancarias fueron utilizadas.

- Si el saldo restante es superior al monto cargado inicialmente con una tarjeta deberás completar el formulario que se encontrará disponible desde el 16 al 23 de marzo de 2026 en www.ticketmaster.cl y www.lollapaloozacl.com ingresando los datos de la cuenta para transferir el saldo.

Más información en Lolla Cashless

Las entradas y pases diarios continúan a la venta a través de Ticketmaster.