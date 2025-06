“Los Ángeles no existiría sin los inmigrantes”: Olivia Rodrigo se pronuncia sobre las políticas de Trump

Olivia Rodrigo es una de las figuras pop más aclamadas y populares del último lustro. Con una propuesta autobiográfica cincelada bajo guitarras y ganchos pop, se ha ganado un lugar en los masivos casilleros pop del globo, anotándose incluso un paso por el último Lollapalooza Chile que se hizo en el Parque Cerrillos.

Quizás por lo mismo, no ha perdido la oportunidad de sumarse a uno de los temas del momento en Estados Unidos y se ha plegado al creciente clamor en contra de las redadas federales de inmigración en el sur de California.

Olivia Rodrigo 1 ok la-tercera

La estrella del pop de 22 años — quien creció en Temecula, California, antes de mudarse a Los Ángeles durante la secundaria para protagonizar la serie de Disney Channel Bizaardvark — recurrió a las redes sociales el pasado sábado 14 de junio, en medio de las protestas generalizadas que se sucedieron en todo el país.

Las manifestaciones surgieron en respuesta a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) que apuntaron a varios lugares de trabajo en Los Ángeles, citando presuntas violaciones de inmigración.

“He vivido en Los Ángeles toda mi vida y estoy profundamente molesta por estas deportaciones violentas de mis vecinos bajo la administración actual”, escribió Rodrigo en su historia de Instagram. “Los Ángeles simplemente no existiría sin los inmigrantes. Tratar a los miembros trabajadores de la comunidad con tan poco respeto, empatía y debido proceso es horrible. Apoyo a la hermosa y diversa comunidad de Los Ángeles y a los inmigrantes de todo Estados Unidos. Defiendo nuestro derecho a la libertad de expresión y a la libertad de protesta”.

Foto: Ph.@estricolor | Ed. @j_cmaturana-4

Rodrigo también compartió un enlace a una página de recursos titulada “Know Your Rights: Derechos de los Inmigrantes”en el sitio web de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

En una publicación adicional en su historia de Instagram, la cantante compartió una foto de lo que parecía ser una protesta, que mostraba un cartel hecho a mano con una corona tachada y las palabras in our USA (en nuestros EE.UU.) — probablemente una referencia a las manifestaciones de No Kings Day realizadas el 14 de junio en respuesta al desfile militar del 79 cumpleaños del presidente Donald Trump en Washington, D.C.