Los Boleros Psicodélicos que unen al líder de Black Pumas con Gepe: “Hoy el bolero es tan importante como la cumbia”

Coincidencias que entrega la música. O más bien, el bolero. El reputado músico y productor Adrian Quesada -nacido en Laredo, Texas, y cofundador de Black Pumas, esa agrupación que arrojó en el siglo actual nuevos ángulos para el soul y el blues- cuenta que tenía un amigo también artista que siempre le hablaba de su padre célebre por acumular una carrera de éxito en México.

Pasó años sin revelarle el nombre, hasta que un día vino el abracadabra: su padre era Joseles, cantante nacido en España y que ganó fama y prestigio a partir de los 60 como intérprete melódico y de baladas. “Mi amigo siempre me decía que me mandaría algo de su padre, hasta que por fin un día me dijo el nombre”, rememora Quesada en contacto con Culto desde su estudio en Austin.

Luego sigue: “Hace unos años encontré un vinilo de Joseles en México, alguien me dijo que tenía unas rolas muy buenas, lo compré y se lo mandé a mi amigo. Me dijo que su propio papá me iba a mandar un vinilo. Y ahí fue que me envió una copia del single de Te vas y yo te dejo. La encontré increíble. Después hasta me mandó una copia de la cinta original”.

Tan tumbado quedó Quesada con la revelación que puso manos a la obra. Te vas y yo te dejo, clásico melodramático de Joseles, lo incluyó en la segunda entrega de su disco y proyecto Boleros Psicodélicos, ya disponible en plataformas y que sigue la estela de una primera parte publicada en 2022, donde rediseña bajos ornamentaciones más contemporáneas y con cantantes actuales, piezas del cancionero romántico hispanohablante. Algunas inéditas y otras de emblemas del género, como los peruanos Los Pasteles Verdes, la banda uruguaya Los Iracundos o José José.

El título de hace tres años fue un éxito de crítica y no sólo lo conectó con su crianza bilingüe en la frontera entre México y Estados Unidos, sino que también hizo eco en una escena latina que hace años mira de cerca los viejos boleros como inspiración, en un ejercicio que tiene como representantes a chilenos como Mon Laferte o Bloque Depresivo.

“Mi criterio para elegir a los cantantes de Boleros Psicodélicos I y II fue que soy fan de todos ellos. Además, no todos son cantantes de boleros o de baladas, y eso me gusta”, define Quesada, en un álbum que para esta vez cuenta con las voces de la ex Calle 13 iLe, del conjunto colombiano Monsieur Periné, la estadounidense Angélica García o la cubana Daymé Arocena. En el listado, asoma un chileno, Gepe, quien precisamente se apropia de una de las mejores historias de la iniciativa: el cantautor reversiona Te vas y yo te dejo, de Joseles.

Desde Santiago, Gepe sigue: “Hace unos años nos conocimos con Adrian y hablamos de la posibilidad de hacer algo para lo que sería mi último disco, Undesastre. Finalmente no se dio, pero lo que sí ocurrió fue una relación bien bonita, nos empezamos a mandar música, yo le mandé compilados de música chilena y cosas de folclore. También, él muy gentil me invitó al concierto que hizo Black Pumas en Santiago, así que eso me encantó, cuando hay una relación mucho más directa. Me invitó a Boleros Psicodélicos II y me dio la posibilidad de elegir entre dios canciones y escogí la de Joseles, me pareció muy sencilla de estructura, pero bastante desafiante ene términos de interpretación”.

El chileno dice que el bolero es parte de su equipaje creativo, aunque tiene claro que el flechazo definitivo con el género sucedió hace cerca de una década, cuando asistió a una presentación del histórico conjunto Los Panchos en el Teatro Oriente. “Me gustaba que el cantante, entre tanta canción dramática, tiraba la talla”, recuerda. Eso sí, cree que Boleros Psicodélicos II no es sólo retrospectiva: “Tiene un aire hiphopero que lo hace poner un pie en lo vintage, y otro en el presente y el futuro”.

“El bolero es música atemporal, finalmente”, completa Quesada. Para conseguir ese efecto, el álbum fue producido por un crédito que no guarda relación con el imaginario emotivo latinoamericano: Alex Goose, especializado en hip hop y gánster rap, quien en 2015 remezcló el emblemático álbum de culto Piñata, del rapero Freddie Gibbs y Madlib.

“Al venir del hip hop, él transformó las raíces de la canción latina en algo más moderno. Yo, entre gira y gira, tenía poco tiempo, así que le dije ‘haz lo que quieras’. Me hizo perder el miedo de convertir el bolero en algo distinto. Además, no quería repetir el mismo molde de la primera parte de Boleros Psicodélicos. Estamos tratando de reinventar un poquito esta música. Si después de escuchar este álbum, alguien va a escuchar a Los Pasteles Verdes o Los Ángeles Negros, ya es un logro”, admite Quesada, quien sí sabe de méritos en términos de producción: en 2024 estuvo tras el tema Like a bird, de la película Sing sing, el que recibió una nominación al Oscar como Mejor canción original (no pudo ante Emilia Pérez).

Quizás por lo mismo, sus aspiraciones con Boleros Psicodélicos II son ambiciosas: “Queremos que una de estas canciones suene en la radio después de una de Bad Bunny o de hip hop. Que esté a la par”.

¿Acercarse a una música en sepia como el bolero es una forma de hacer frente a la hegemonía actual de la música urbana, a momentos mucho más explícita y menos evocativa?

Gepe matiza: “Hay boleros bastante explícitos también, quizás Los Panchos terminan siendo más melódicos, de salón si se quiere, pero el mismo Julio Jaramillo era bastante explícito. O el bolero porteño, o más de bar, es bastante descarnado y se guarda bastante poco. Más allá de compararlo o no con la música urbana, el bolero se está situando ahora último como un sonido latinoamericano tan importante como la cumbia hace algunos años. La cumbia era muy transversal y ahora el bolero está ganando ese lugar. Se complementan muy bien. Y en cuanto a lo urbano, también hay canciones muy lloronas y románticas. Yo creo que hay buenos compositores de canciones y listo”.