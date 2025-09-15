Los Cafres relanzan en vinilo doble su álbum debut “Frecuencia Cafre”

La aparición del CD en los años noventa, nos hizo creer que sus días estaban contados. Luego, la llegada de los archivos en formato mp3 parecieron darle el tiro de gracia. Sin embargo, la frialdad de su sonido actuó como un boomerang para que el objeto musical por excelencia reapareciera sorpresivamente con su calidad de audio y sonido orgánico, auténtico y tangible, como reflejando una preferencia por lo analógico sobre lo digital. El vinilo estaba de vuelta.

Cuando Los Cafres cumplieron 25 años reeditaron la mayoría de sus álbumes, que habían sido lanzados en los formatos CD y los dos primeros, en cassette. Aquella reedición se agotó rápidamente, y fueron montones los mensajes que desde entonces llegaron a las redes sociales de la banda preguntando dónde se podían conseguir. Pero se habían agotado.

A aquellos interesados en escuchar a Los Cafres con el cálido sonido del vinilo, tenemos una gran novedad para compartirles: el viernes 19 de septiembre, saldrá a la venta el vinilo doble de su primer álbum Frecuencia Cafre, el primer disco de reggae roots en español en una edición especial que festeja el 30° aniversario de su lanzamiento. Editados por PopArt Discos y con distribución de DBN, los vinilos serán de 180 gramos y tendrán un arte especial. Además, a diferencia de la edición en vinilo de 2014, en esta ocasión el tracklist estará completo.

En palabras de Guillermo Bonetto: “El relanzamiento en doble vinilo de Frecuencia Cafre es súper especial. En esta edición doble tenemos la posibilidad de que se incluyan todos los temas, ya que en las versiones anteriores tuvimos que hacer recortes al ser un solo disco”.