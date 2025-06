Los conflictos, secretos e infidelidades que sepultaron al elenco de Chespirito

Las cosas no terminaron muy tranquilas en la vecindad. A pesar de haberse convertido en uno de los programas más exitosos de Latinoamérica y en paradigma de la comedia en español hasta hoy, querido y alabado por varias generaciones, los conflictos detrás de cámara del elenco de Chespirito terminarían llevando la serie a su fin y detonando el distanciamiento de gran parte de sus integrantes, fisuras que nunca fueron reparadas y que han arrastrado hasta sus respectivos fallecimientos.

De hecho, las batallas entre Gómez Bolaños y el resto de los actores fueron comentario durante décadas, tanto como los propios capítulos de su espacio. De alguna manera, marcaron el triste epílogo de una producción que parecía destinada a otra clase de adiós.

La primera gran batalla del elenco del Chavo del Ocho

La primera disputa de alto perfil se dio luego que Carlos Villagrán, el hombre inmortalizado como Quico, abandonara el elenco en 1978 y demandara a Chespirito por los derechos del personaje, con el fin de poder utilizarlo libremente fuera de la serie. La disputa legal favoreció a Roberto Gómez Bolaños, por lo que su colega debió cambiar la forma en que se escribía su rol: ahí pasó a llamarse sencillamente Kiko.

Las razones verdaderas tras el quiebre nunca fueron aclaradas. Villagrán aseguraría en años posteriores que su salida se debió a los celos de Gómez Bolaños, a quien supuestamente le habría molestado ver que Quico se transformaba en el personaje más popular y querido por la audiencia.

La otra versión apunta a un lío amoroso, ya que Villagrán mantuvo una relación sentimental con Florinda Meza (Doña Florinda) hasta que ella lo dejó, supuestamente para estar con Gómez Bolaños, con quien iniciaría un romance en 1977, justamente tras la gira que los trajo con éxito fenomenal a Chile. De hecho, aquí en el país se dieron el primer beso, según ellos mismos han contado en entrevistas.

CDI COPESA

Antes de eso, la relación secreta entre Villagrán y Meza no sólo se habría dado a espaldas de Chespirito, sino que también de toda la producción del espacio, ya que no estaba permitido que tuvieran relaciones de pareja entre sus integrantes. De ese modo, recién en el 2011 el actor de Quico reveló que habían vivido su amor durante cinco años y que este se había terminado a poco del debut de El Chavo del 8.

Si bien no mencionó fechas ni dio más datos acerca de este romance, sí contó que en ese entonces “Florinda fue una carga para mí”. Algunos percibieron en sus palabras una señal de despecho, porque el actor abundó en frases algo rabiosas, que obviamente, la dejaban mal parada a la que luego sería la mujer de Chespirito.

Dijo que la actriz se descompensó durante las grabaciones del ciclo, en las vísperas de la ruptura amorosa. Y aseguró que, sin saber cómo proceder, le pidió consejos a un integrante del elenco para ver de qué manera podía comunicarle a Florinda que quería terminar la relación de una vez. Esa persona a quien le pidió ayuda fue nada más y nada menos que el mismo Chespirito.

QUICO (7285882)

La última vez que Villagrán habló abiertamente de la relación fue en enero del 2021, durante una entrevista con Radio Mitre. Entonces, aseguró que ese tormentoso lazo ya había pasado hace más de 40 años, que ya era un tema viejo y obsoleto, además de que él no anduvo con Florinda Meza, sino que Florinda Meza fue quien “anduvo con él”, pues ella era quien siempre lo buscaba.

“Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen ‘tú anduviste con Doña Florinda’, y yo dije ‘no, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’. Es muy raro que te digan eso”, dijo el actor en aquella ocasión.

CDI COPESA

Tras la ruptura con Quico, Gómez Bolaños habría comenzado a conquistar a Doña Florinda. Y el paso por Chile de 1977 fue el primer encuentro más íntimo entre ambos, pese a que el intérprete estaba casado con Graciela Fernández y tenían seis hijos. Nada pudo evitar el flechazo irrefrenable: en los 80, el actor dejó a su esposa y se emparejó de manera definitiva con Meza.

Ella lo llama hasta hoy “el amor de mi vida”, pese a que no tuvo injerencia en la serie que debutó la semana pasada por Max, lo que ha resaltado como una incomodidad. Son dos de los hijos de Gómez Bolaños, Roberto y Paulina, quienes han oficiado de guionistas en la recién estrenada producción.

En años recientes, cuando a Carlos Villagrán se le ha preguntado por Florinda Meza, él la ha definido sólo en un concepto: “Te la regalo”.

Las otras polémicas que enfrentó la vecindad

Aunque se trata de la controversia más dura que enfrentó la producción, no sería la única. Poco después de esa disputa, en 1979, Ramón Valdés, el icónico Don Ramón, también dejaría el programa citando “razones personales”.

Según la prensa, el actor habría estado descontento con el poder que adquirió Meza sobre la serie. ¿Nuevamente la actriz personalizada como una villana de la vecindad?

Foto: TVN

Se reencontraría con los personajes de la vecindad en 1981, participando del programa Chespirito, pero volvería a distanciarse una temporada más tarde. Siempre, por lo demás, se confesó más cercano a Carlos Villagrán. Murió seis años después a causa de un cáncer de estómago.

También la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, reclamaría la autoría de su personaje en 2002, juicio que ganaría recién en 2013. A pesar de eso, la actriz aseguró que cuando supo que Gómez Bolaños estaba enfermo -murió el 28 de noviembre de 2014- rezaba “todos los días” por su recuperación y su salud.

Eso sí, no tuvo la misma consideración con Florinda Meza. “Cuando no puedes hablar bien de una persona, mejor no hables”, declaró en una entrevista en diciembre de 2014, cuando le preguntaron por su ex compañera de elenco.

LA CHILINDRINA. LUIS BOZZO

En ese mismo año, fue cuando la Chilindrina, sin ningún tapujo, confirmó que Meza se metió en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños con Graciela Fernández.

“Me dolió que lastimaran a la primera esposa de Chespirito. Ella no se lo merecía. Era una mujer maravillosa, integra, súper católica, amante de su marido, de sus hijos. Mujer como ella había pocas. ¿Si Meza se metió en ese matrimonio? Sí, así fue”.

María Antonieta también confirmó el romance de Florinda con Enrique Segoviano (director del programa) y con Carlos Villagrán.

Pero a través de los años, no todas las relaciones se rompieron. Actores como Edgar Vivar (Señor Barriga) y Rubén Aguirre (Profesor Jirafales) se mantuvieron del lado de Gómez Bolaños. De hecho, Aguirre alguna vez defendió a Chespirito, declarando que Villagrán era un “desgraciado” y que la actitud de De las Nieves fue una total “bajeza”.