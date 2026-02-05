SUSCRÍBETE POR $1100
    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    En el marco de la presentación del documental Alturas de Macchu Picchu remasterizado, la banda informó la venta de entradas para la gira nacional e internacional 2026–2027 que conmemora los 45 años del emblemático disco.

    Por 
    Equipo de Culto

    Un emotivo encuentro abierto realizado ayer en Peñalolén reunió cine, música y memoria en torno a una de las obras más trascendentales de la música chilena. En una función gratuita y al aire libre, Los Jaivas presentaron la película documental Alturas de Macchu Picchu en el Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de Peñalolén, convocando a la comunidad en un espacio de alto valor simbólico, cultural y patrimonial.

    La actividad se constituyó como el puntapié inicial de la conmemoración de los 45 años del disco Alturas de Macchu Picchu. En este marco, la banda anunció oficialmente las fechas y ciudades confirmadas, junto con el inicio de la venta de entradas de su gira nacional e internacional 2026–2027, un recorrido que celebrará el legado vivo de esta obra fundamental.

    El evento fue producido por 4Parlantes con la colaboración de la Municipalidad de Peñalolén y concebido como un encuentro abierto a la comunidad. La exhibición correspondió a la nueva versión remasterizada del documental Alturas de Macchu Picchu, registro audiovisual de la histórica presentación de Los Jaivas en las ruinas incas de Machu Picchu. Dirigida por Reinaldo Sepúlveda, la película documenta la interpretación del disco homónimo, obra que musicaliza poemas de Pablo Neruda, ofreciendo en esta ocasión una experiencia visual renovada para el público asistente.

    Durante la jornada estuvieron presentes Juanita Parra y Claudio Parra, quienes compartieron directamente con el público, generando un espacio de encuentro en torno a la música y al legado de una obra que forma parte esencial de la identidad cultural chilena. La actividad contó además con una feria y muestra de organizaciones indígenas que forman parte del Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de Peñalolén, reforzando el diálogo entre la obra, el territorio y las comunidades que lo habitan.

    Este encuentro se desarrolló en un momento especialmente significativo para la agrupación, tras el reciente concierto en el Estadio Nacional que reunió a más de 50 mil personas en una verdadera ceremonia colectiva y marcó el inicio de un nuevo ciclo creativo y conmemorativo para la banda.

    En ese contexto, Alturas de Macchu Picchu volvió a situarse en el centro. Concebido a fines de 1981 en París e inspirado en la poesía de Pablo Neruda, el disco —que fusiona rock progresivo, sonoridades latinoamericanas y la épica del Canto General— fue lanzado en mayo de 1982 durante una temporada de conciertos en el teatro Palais des Glaces de París. Ese mismo impulso creativo llevó a Los Jaivas a presentar la obra por primera vez en Chile en octubre de ese año, con tres recordadas funciones en el Teatro Caupolicán, dando inicio a un viaje artístico y espiritual que transformó para siempre su identidad sonora.

    Como parte de esta conmemoración, la gira Alturas de Macchu Picchu comenzará en mayo de 2026 con un extenso recorrido por todas las regiones del país, para luego continuar con presentaciones internacionales. La gira 2026–2027 se proyecta como una celebración mayor, marcada por el reconocimiento intergeneracional, la memoria afectiva y la plena vigencia artística de la banda.

    Las fechas y ciudades confirmadas para el tramo nacional de la gira son:

    15 de mayo – Rancagua (Teatro Regional Lucho Gatica)16 de mayo – Talca (Teatro Regional del Maule)30 de mayo – Temuco (Hotel Dreams)

    31 de mayo – Valdivia (Hotel Dreams)

    05 de junio – Antofagasta (Hotel Enjoy)

    12 de junio – Chillán (Teatro Municipal de Chillán)

    26 y 27 de junio – Frutillar (Teatro del Lago)

    11 y 12 de julio – Arica (Hotel Antay)24 de julio – La Serena (Hotel Enjoy)

    15 y 16 de agosto – Viña del Mar (Teatro Municipal de Viña del Mar)

    28 de agosto – Coyhaique (Hotel Dreams)

    26 de septiembre – Punta Arenas (Hotel Dreams)

    02 de octubre – Osorno (Hotel Sonesta)

    14 de noviembre – Curicó (Teatro Municipal de Curicó)

    Preventa exclusiva con tarjetas Banco Estado con un 20% de descuento del 18 al 24 de febrero.

