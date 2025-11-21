Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho

El camino hacia la edición 2025 de la Feria Pulsar -que se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre en la Estación Mapocho- continúa sumando imperdibles. Tras la revelación de un cartel con más de 30 nombres, y la posterior incorporación de dos pesos pesados como De Saloon y Joe Vasconcellos, este viernes se anunció a un último confirmado que viene a robustecer aún más uno de los carteles más diversos y sólidos en el tramo final del año a nivel de escena local.

Se trata de Panico, una de las bandas más influyentes y aclamadas de la escena alternativa del país, quienes de este modo se reencontrarán con la audiencia capitalina, la que no había podido disfrutar de su show en los últimos meses, debido a la residencia en Francia de sus líderes, Eduardo Henríquez y Caroline Chaspoul.

Los responsables de temas tan recordados como “Transpíralo” y “Las cosas van más lento” se presentarán el sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas en el Escenario Santander, cerrando así la segunda jornada del encuentro que se desarrollará en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Con la confirmación de Panico en el cartel, el programa del día sábado en Feria Pulsar continúa fortaleciéndose, ya que el anuncio se suma a la anterior incorporación de Joe Vasconcellos, engrosando una jornada que además contará con figuras tan diversas como Fernando Milagros, Francisco Victoria, We Are The Grand, Tronic, Las Guitarras de Miguel Molina, Mecánico, Emilia y Pablo, Voodoo Zombie, Alexia Naomi y Alonsx Tercerx, junto a los infantiles Hola Flinko.

Joe Vasconcellos

Tras este anuncio, el presidente de SCD, entidad que organiza la Feria, celebró la amplitud de la oferta, a la espera de la confirmación del programa de actividades que tendrá el evento. “Con esta incorporación de Panico, una banda que ha acompañado la vida de muchos de nosotros, creemos que logramos un cartel que se ubica entre los mejores de la cartelera 2025, gracias a artistas como Javiera Mena, Saiko, De Saloon, FaceBrooklyn, Catalina y las Bordonas de Oro, Niños del Cerro, Dënver, Ana Tijoux, Quilapayún, Electrodomésticos y tantos más. Esperamos que la gente aproveche esta oportunidad de ver en vivo tanta buena música chilena, y puedan apreciar la calidad y diversidad que ofrece nuestro medio”, dijo Rodrigo Osorio en un comunicado.

Las entradas para Feria Pulsar están disponibles a través de Portaltickets, por valores diarios que van de $10 mil el viernes a $14 mil el sábado y domingo (más cargos por servicio).