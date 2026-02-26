Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos

El debut de Asskha Sumatra por el escenario de la Quinta Vergara se perfilaba como una presentación histórica, al convertirse en la primera transformista en llegar al Festival de Viña del Mar. Sin embargo, su rutina —marcada por una aguda improvisación— se vio empañada por el abrupto corte por parte de la organización.

Tras la entrega de los premios, los animadores la despidieron, realizó un rápido cambio de vestuario y se coronó como la triunfadora de la noche. Pero antes de poder despedirse del público que la ovacionó de principio a fin, su micrófono fue silenciado y la transmisión fue interrumpida con un corte comercial, dejando la sensación de un final forzado.

Esta no es la primera vez que la improvisación puso en jaque al Festival de Viña. Algo similar ocurrió en 2003 cuando Los Prisioneros, el trío conformado por Miguel Tapia, Claudio Narea y Jorge González, tensionaron al certamen con una presentación que también obligó a la organización a tomar decisiones en tiempo real.

“El Curita con el sermón...”

La noche del 22 de febrero de 2003, Los Prisioneros regresaban a la Quinta Vergara en plena reunión de su formación original. Existía inquietud previa en el canal, debido al crítico historial de Jorge González. De hecho, se rumoreaba que el cantante había firmado un acuerdo que le prohibía emitir declaraciones polémicas durante el show. Pero González encontró otra vía: cantar.

El momento clave llegó a los pocos minutos, la presentación comenzó con la canción Sexo. Tras el primer coro, sin detener la música, González cambió la letra original e improvisó una crítica directa al discurso moral televisivo y religioso de Canal 13.

“El curita con el sermón (...), el curita con la censura (...), luego las minas con las tetas operadas (...), el curita hablando de amor de Jesús, pero cuando torturan y matan se queda callado". Es parte de un discurso que quedó marcado en la historia del festival.

La tensión fue inmediata tanto en la Quinta como en el control de la transmisión. Desde el switch se abrió la discusión, censurar a la banda en pleno o sostener la transmisión pese a estar siendo interpelados en vivo.

Durante segundos hubo confusión técnica en pantalla, pero la señal nunca se interrumpió. Según la información recopilada por La Tercera, cortar la señal sí fue una alternativa real. Sin embargo, implicaba riesgos mayores.

Sacar del aire a la banda habría confirmado públicamente una censura editorial justo cuando el canal intentaba reposicionarse frente a audiencias más jóvenes y demostrar apertura cultural.

Los mensajes políticos continuaron durante toda la presentación, mientras el público respaldaba masivamente a la banda. Por su parte, Canal 13 optó por tomar el riesgo y continuar hasta el final. El grupo recibió dos Antorchas y una Gaviota y fueron peak de sintonía.

El control del cierre de Asskha Sumatra

Más de 20 años después de aquella noche con Los Prisioneros, el manejo de la improvisación en el Festival volvió a quedar bajo el escrutinio público, esta vez tras la presentación de Asskha Sumatra.

Su rutina apostó por una estructura inusual basada en la improvisación y la interacción con el público, que contenía luces del humor propio del transformismo chileno y la ocurrencia que caracteriza a la comediante. Hubo momentos de gran conexión con el “Monstruo” de la Quinta Vergara a través un guión disperso donde el relato se extendía sin un cierre claro para la lógica del festival, pero retratando el sello humorístico de Asskha.

Sin embargo, la reacción de la organización frente a la ausencia de un cierre tradicional fue sorpresiva, con un abrupto final que no alcanzó a cumplir los 50 minutos de rutina.

La cortina musical comenzó a sonar junto al ingreso de los animadores quienes rápidamente concretaron la entrega de las Gaviotas, en una secuencia que buscó cerrar formalmente el show. Tras la premiación, Asskha realizó un cambio de vestuario exprés y coronándose como la triunfadora de la jornada, fue entonces cuando apagaron su micrófono sin poder despedirse y con un primer plano en pantalla que mostraba cierto desconcierto en su rostro.

Esto provocó que la reacción del “Monstruo” de Viña, y permitió que se manifestara por extensos minutos, desde que Asskha baja del escenario, extendiéndose durante la transmisión de la competencia internacional hasta la presentación del último artista de la jornada, Ke Personajes.