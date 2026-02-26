SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos

    El abrupto cierre de la rutina de Asskha Sumatra recordó el polémico show de Los Prisioneros en 2003, cuando los ejecutivos de Canal 13 discutían en backstage si sostenían o no la emisión del grupo ante los dardos de Jorge González a la Iglesia. Finalmente, decidieron seguir.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos

    El debut de Asskha Sumatra por el escenario de la Quinta Vergara se perfilaba como una presentación histórica, al convertirse en la primera transformista en llegar al Festival de Viña del Mar. Sin embargo, su rutina —marcada por una aguda improvisación— se vio empañada por el abrupto corte por parte de la organización.

    Tras la entrega de los premios, los animadores la despidieron, realizó un rápido cambio de vestuario y se coronó como la triunfadora de la noche. Pero antes de poder despedirse del público que la ovacionó de principio a fin, su micrófono fue silenciado y la transmisión fue interrumpida con un corte comercial, dejando la sensación de un final forzado.

    Vina del Mar, 25 de febrero 2026 La comediante Asskha Sumathra se presenta en la cuarta noche del Festival de Vina del Mar 2026 Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Esta no es la primera vez que la improvisación puso en jaque al Festival de Viña. Algo similar ocurrió en 2003 cuando Los Prisioneros, el trío conformado por Miguel Tapia, Claudio Narea y Jorge González, tensionaron al certamen con una presentación que también obligó a la organización a tomar decisiones en tiempo real.

    “El Curita con el sermón...”

    La noche del 22 de febrero de 2003, Los Prisioneros regresaban a la Quinta Vergara en plena reunión de su formación original. Existía inquietud previa en el canal, debido al crítico historial de Jorge González. De hecho, se rumoreaba que el cantante había firmado un acuerdo que le prohibía emitir declaraciones polémicas durante el show. Pero González encontró otra vía: cantar.

    Primer dÌa de recital de Los Prisioneros en el Estadio nacional de Chile. El grupo ofreciÛ sÛlo 2 conciertos en su regreso a los escenarios, con asistencias de 70.000 personas por dÌa. 30/11/2001. Foto: JORGE SANCHEZ

    El momento clave llegó a los pocos minutos, la presentación comenzó con la canción Sexo. Tras el primer coro, sin detener la música, González cambió la letra original e improvisó una crítica directa al discurso moral televisivo y religioso de Canal 13.

    El curita con el sermón (...), el curita con la censura (...), luego las minas con las tetas operadas (...), el curita hablando de amor de Jesús, pero cuando torturan y matan se queda callado". Es parte de un discurso que quedó marcado en la historia del festival.

    La tensión fue inmediata tanto en la Quinta como en el control de la transmisión. Desde el switch se abrió la discusión, censurar a la banda en pleno o sostener la transmisión pese a estar siendo interpelados en vivo.

    Durante segundos hubo confusión técnica en pantalla, pero la señal nunca se interrumpió. Según la información recopilada por La Tercera, cortar la señal sí fue una alternativa real. Sin embargo, implicaba riesgos mayores.

    Sacar del aire a la banda habría confirmado públicamente una censura editorial justo cuando el canal intentaba reposicionarse frente a audiencias más jóvenes y demostrar apertura cultural.

    Los mensajes políticos continuaron durante toda la presentación, mientras el público respaldaba masivamente a la banda. Por su parte, Canal 13 optó por tomar el riesgo y continuar hasta el final. El grupo recibió dos Antorchas y una Gaviota y fueron peak de sintonía.

    El control del cierre de Asskha Sumatra

    Más de 20 años después de aquella noche con Los Prisioneros, el manejo de la improvisación en el Festival volvió a quedar bajo el escrutinio público, esta vez tras la presentación de Asskha Sumatra.

    25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra se presenta en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

    Su rutina apostó por una estructura inusual basada en la improvisación y la interacción con el público, que contenía luces del humor propio del transformismo chileno y la ocurrencia que caracteriza a la comediante. Hubo momentos de gran conexión con el “Monstruo” de la Quinta Vergara a través un guión disperso donde el relato se extendía sin un cierre claro para la lógica del festival, pero retratando el sello humorístico de Asskha.

    Sin embargo, la reacción de la organización frente a la ausencia de un cierre tradicional fue sorpresiva, con un abrupto final que no alcanzó a cumplir los 50 minutos de rutina.

    La cortina musical comenzó a sonar junto al ingreso de los animadores quienes rápidamente concretaron la entrega de las Gaviotas, en una secuencia que buscó cerrar formalmente el show. Tras la premiación, Asskha realizó un cambio de vestuario exprés y coronándose como la triunfadora de la jornada, fue entonces cuando apagaron su micrófono sin poder despedirse y con un primer plano en pantalla que mostraba cierto desconcierto en su rostro.

    Esto provocó que la reacción del “Monstruo” de Viña, y permitió que se manifestara por extensos minutos, desde que Asskha baja del escenario, extendiéndose durante la transmisión de la competencia internacional hasta la presentación del último artista de la jornada, Ke Personajes.

    Más sobre:CultoFestival de ViñaLos PrisionerosFestival de Viña 2006Asskha Sumatra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos

    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    Director del Foro Económico Mundial renuncia por vínculos con Jeffrey Epstein

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Lo más leído

    1.
    Mon Laferte critica horarios del Festival de Viña: “Es muy tarde para el público y los artistas”

    Mon Laferte critica horarios del Festival de Viña: “Es muy tarde para el público y los artistas”

    2.
    “Fue un tema mágico y cambió mi vida”: Fernando Ubiergo y El Tiempo en las Bastillas, el tema que abrió Viña 2026

    “Fue un tema mágico y cambió mi vida”: Fernando Ubiergo y El Tiempo en las Bastillas, el tema que abrió Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final
    Chile

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos
    Negocios

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos

    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open
    El Deportivo

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”

    El dolor de cabeza que suma Daniel Garnero en la UC en la antesala del duelo ante Ñublense

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos
    Cultura y entretención

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein
    Mundo

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein

    Director del Foro Económico Mundial renuncia por vínculos con Jeffrey Epstein

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?