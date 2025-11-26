BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los secretos de Secret LiveSet, la fiesta que recupera lugares impensados y cuyo recinto sólo se sabe 48 horas antes

    La aplaudida cita ya fijó su nueva entrega para el 12 de diciembre y, además de destacados músicos y DJ, funcionará con su misma lógica de resguardar el sitio de encuentro, mezclando sonidos electrónicos con arquitectura y performance lumínicas. Lee aquí el detalle.

    Por 
    Equipo de Culto
    Los secretos de Secret LiveSet, la fiesta que recupera lugares impensados y cuyo recinto sólo se sabe 48 horas antes

    La dinámica es esta: una experiencia itinerante de música y arte que convierte lugares emblemáticos e impensados en espacios efímeros para los sonidos electrónicos y cuyas coordenadas sólo se revelan 48 horas antes de su realización. O sea, se resguarda el secreto, se mantiene la tensión, se agiganta la expectativa.

    A grandes rasgos, esa es la médula de Secret LiveSet, uno de los proyectos más particulares de la escena chilena, el que ya acumula 12 años y 24 ediciones activando recintos no convencionales -desde ruinas urbanas y bosques costeros hasta estructuras patrimoniales- con la presencia de músicos electrónicos de distintos rincones del orbe, cuyas performances se combinan con instalaciones artísticas, arquitectura, expresiones lumínicas y otras iniciativas que convierten la cita no sólo en una fiesta, sino que también en una comunión orgánica y completa.

    Por ejemplo, este año, Secret LiveSet reactivó el histórico Chuck E. Cheese de Santiago, transformándolo en club con una galería del artista Caiozzama y con la presencia de Matías Aguayo, uno de los artistas chilenos más aplaudidos de la escena global de los beats; luego llevó su curaduría a Pichilemu, donde el reputado colectivo Delight Lab intervino el entorno natural con su especialidad: luz y proyecciones.

    Según plantean sus organizadores, ambas fechas marcaron un antes y un después en el proyecto: el arte dejó de ser un complemento para convertirse en el corazón de la propuesta.

    La próxima entrega será este viernes 12 de diciembre y busca profundizar esa ruta. Secret LiveSet volverá a trabajar con el estudio Delight Lab y el artista digital Marco Martínez, quienes desplegarán múltiples instalaciones lumínicas y arquitectónicas distribuidas en dos ecosistemas: un Jardín Sonoro en la superficie y una Cava Subterránea, cada uno con su propio lenguaje visual y escenografías radicalmente opuestas.

    El bosque será intervenido con mapping orgánico, láseres entre árboles y estructuras LED que evolucionan desde lo contemplativo hacia una energía cinematográfica.

    La cava, en contraste, presentará un entorno más industrial, introspectivo y preciso, con luz dirigida, pulsos lumínicos y presencia performática que transforma el espacio en un cuerpo vivo.

    En lo musical, el Jardín Sonoro estará encabezado por los destacados Pachanga Boys, la reconocida dupla formada por Aksel Schaufler, DJ y productor de origen alemán mejor conocido como Superpitcher, y Mauricio Rebolledo, considerado uno de los más significativos productores e ícono de los DJ que representan a México en el extranjero. Ambos han fraguado una fórmula bailable que acaricia el house, el techno, la música disco y la electrónica experimental, destacando en festivales y premiaciones de todo el planeta. Su canción, Time, un trance rico en timbres y colores que se extiende por 15 minutos, es su gran carta de identidad.

    Junto a ellos estarán las exponentes chilenas Josefina, y Ambika & Trinity.

    En tanto, la Cava Subterránea será animada por Valesuchi, el pseudónimo musical de Valentina Montalvo, productora, compositora, gestora cultural y DJ chilena abocada a la música electrónica y dance con cierto filo social, partiendo desde Santiago para después despegar a Río de janeiro, donde reside desde 2017, encabezando festivales y frecuentes invitaciones internacionales.

    También estará Sepha, el alias de Josefa Errázuriz, convertida en una de las DJ emergentes más destacadas de géneros como el progressive y el melodic house, envolviendo sus performances en sonidos hipnóticos, llevando por lo demás su estilo a clubes y festivales de Chile, Latinoamérica y Europa.

    ¿Y cómo funciona la posibilidad de acceder a Secret LiveSet? El encuentro opera bajo un modelo de club de miembros, donde el acceso funciona mediante solicitud y curaduría de comunidad.

    “Más que un sistema de entradas, es un filtro que resguarda el carácter íntimo del proyecto y su foco en la experiencia sobre el registro: no hay cámaras, no hay teléfonos, solo presencia”, dicen desde la organización.

    La ubicación exacta será enviada únicamente a los miembros del club 24 horas antes de la fiesta. No sólo se trata de una mantener de mantener la expectativa; también de hacer el evento un punto único e irrepetible.

    Más sobre:Secret LiveSetDJMatías AguatoPachanga BoysDelightMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Ejército de Israel anuncia una gran operación antiterrorista en el norte de Cisjordania

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué se sabe sobre la primera muerte por gripe aviar en el mundo (y por qué debería preocuparnos)

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile

    Zelenski dice estar “preparado” para abordar con Trump los puntos “sensibles” del acuerdo para Ucrania

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    Venezuela desafía alerta de seguridad aérea de EE.UU con amenazas a Latam y el resto de las aerolíneas

    Venezuela desafía alerta de seguridad aérea de EE.UU con amenazas a Latam y el resto de las aerolíneas

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 26 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 26 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Temblor hoy, miércoles 26 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 26 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco?”: Los dardos de Parisi contra Kast tras restarse de entrevistas

    Bad Boys descarta programa con Jeannette Jara tras negativa de José Antonio Kast de participar en el espacio

    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta
    Negocios

    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno

    Jetsmart Airlines consolida flota de 50 aviones y espera alcanzar los 100 en cinco años

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio
    Tendencias

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué se sabe sobre la primera muerte por gripe aviar en el mundo (y por qué debería preocuparnos)

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Flamengo de Pulgar suma un empate clave ante el Atlético Mineiro de Sampaoli y queda a un triunfo del título del Brasileirao
    El Deportivo

    Flamengo de Pulgar suma un empate clave ante el Atlético Mineiro de Sampaoli y queda a un triunfo del título del Brasileirao

    El duelo clave entre Cobresal y Colo Colo es reprogramado por determinación de la Delegación Presidencial de Chañaral

    La tajante respuesta de Fernando Ortiz a los dichos de Arturo Vidal por su suplencia en Colo Colo

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile
    Cultura y entretención

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile

    Los secretos de Secret LiveSet, la fiesta que recupera lugares impensados y cuyo recinto sólo se sabe 48 horas antes

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    La OTAN valora los avances para la paz en Ucrania y respalda los esfuerzos de Estados Unidos para el fin de la guerra
    Mundo

    La OTAN valora los avances para la paz en Ucrania y respalda los esfuerzos de Estados Unidos para el fin de la guerra

    El Ejército de Israel anuncia una gran operación antiterrorista en el norte de Cisjordania

    Zelenski dice estar “preparado” para abordar con Trump los puntos “sensibles” del acuerdo para Ucrania

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?